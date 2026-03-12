Ex-Red-Bull-Boss: An diesem Formel-1-Team gibt es kein Vorbeikommen

Der langjährige Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko glaubt nach den ersten Eindrücken an eine nachhaltige Mercedes-Dominanz in der laufenden Formel-1-Saison.

„Das Auto lag wie auf Schienen, rutschte nicht, war also wirklich gut im Gegensatz zu den vergangenen Jahren“, sagte Marko im RTL/ntv-Interview. An Mercedes in einer Saison heranzukommen, werde „schwierig“. Die Silberpfeile hatten beim Saisonstart in Australien einen souveränen Doppelsieg durch George Russell und Kimi Antonelli gefeiert.

Dem von vielen kritisierten neuen Reglement, laut dem zur Saison 2026 fast die Hälfte der Leistung aus dem Elektromotor kommt, müsse man eine Chance geben. „Es wird sicher besser werden“, sagte Marko, der aber auch Probleme sieht: „Das Überholen im klassischen Sinne ist in keiner Weise besser geworden.“ Die Überholvorgänge in Australien seien mehr ein „Vorbeifahren“ gewesen, das „durch den jeweiligen Batteriezustand“ veranlasst gewesen sei. (sid/ea)