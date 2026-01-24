Ex-NFL-Star offenbar in Obdachlosenlager getötet

Der frühere NFL-Profi Kevin Johnson ist einem Medienbericht zufolge in einem Obdachlosenlager in Los Angeles getötet worden. Laut der US-Nachrichtenagentur „AP“ starb Johnson unter Berufung auf einen Gerichtsmediziner an den Folgen eines „stumpfen Traumas und Stichwunden“.

Johnson wurde den Angaben zufolge bereits am Mittwoch für tot erklärt, nachdem er zuvor bewusstlos aufgefunden worden war. Sein Tod werde derzeit untersucht. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 55-Jährige zum Zeitpunkt seines Todes in dem Lager gelebt hatte. Freunde hätten berichtet, dass der frühere Football-Star zuvor gesundheitliche Probleme gehabt habe, die ihn eine schwierige persönliche Lage gebracht hätten.

Das könnte Sie auch interessieren: Schwere Vorwürfe von Senegal-Star: „Spieler von uns wurden vergiftet“

Johnson wurde 1993 in der vierten Runde des NFL-Drafts von den New England Patriots ausgewählt. Anschließend stand er in der besten American-Football-Liga der Welt auch bei den Minnesota Vikings, den Oakland Raiders sowie den Philadelphia Eagles unter Vertrag. (dpa/lam)