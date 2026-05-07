Ex-Darts-Weltmeister macht Krebs-Diagnose öffentlich

Der frühere Darts-Weltmeister Mark Webster ist an einer seltenen Form von Blutkrebs erkrankt. Das gab der Waliser in einem Interview mit dem Portal „Darts World“ bekannt. Im Januar sei bei dem 42-Jährigen die Haarzellleukämie diagnostiziert worden, er werde sich einer Chemotherapie unterziehen.

„Es klingt schlimm, wenn man Leukämie sagt, aber die Prognose ist gut: 95 Prozent der Fälle werden erfolgreich behandelt“, erklärte Webster, der 2008 die WM der mittlerweile insolventen British Darts Organisation (BDO) gewann. Nach seiner aktiven Karriere wurde der Linkshänder TV-Experte, unter anderem auch bei der Weltmeisterschaft. Seit Februar lässt er sämtliche Aktivitäten ruhen.

Webster hofft, bald wieder als TV-Experte zu arbeiten

Webster hofft, schon bald ans Mikrofon zurückkehren zu können. „Ich fühle mich gut und würde gerne wieder arbeiten, aber meinem medizinischen Team gefällt die Umgebung, in der ich arbeite, nicht“, sagte er. Vor der Diagnose habe er sich „erschöpft“ gefühlt und sei „sehr müde geworden“, berichtete Webster.

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Auf der Tour der Professional Darts Corporation (PDC) feierte der Linkshänder mit dem WM-Halbfinaleinzug 2010 seinen größten Erfolg. Den Einzug ins Endspiel schaffte „Spider“ gegen Ikone Phil Taylor. Seine Karriere beendete Webster im Jahr 2019. (sid/vb)