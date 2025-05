Ex-Bayern-Stürmer (42) gibt Comeback – als Football-Spieler!

Zwei Jahre nach seinem Rücktritt kehrt der frühere Bayern-Stürmer Stefan Maierhofer zurück. Aber nicht in den Fußball, der Österreicher wird Kicker beim Footballklub Vienna Vikings – und geht den Weg vieler Vorgänger.

Auf einem Hocker nimmt Stefan Maierhofer vor der Kamera Platz, dann lässt der „Major“ die Katze aus dem Sack. „Hallo Leute. Es gibt Großes zu verkünden“, sagt der 42-Jährige im Kurzvideo auf Instagram, „ich werde im Sommer mein Comeback geben. Ich werde um den Titel mitspielen und in schönen Stadien in Europa auflaufen.“ Es stimmt, zwei Jahre nach seinem Rücktritt kehrt der frühere Fußballprofi auf den Platz zurück, doch diesmal tritt Maierhofer gegen einen Football.

Der Österreicher, einst Spieler des FC Bayern, wird Kicker bei den Vienna Vikings aus der European League of Football (ELF), in der auch die Hamburg Sea Devils spielen. Ab diesem Wochenende ist Maierhofer nicht nur in den Fußstapfen von Manfred Burgsmüller, Axel Kruse und Ingo Anderbrügge unterwegs, er geht auch den Weg seines Landsmanns Anton Fritsch. „Wembley-Toni“ wurde als Stürmer von Rapid Wien unter anderem dreimal österreichischer Meister und gewann 1972 mit den Dallas Cowboys als NFL-Kicker den Super Bowl.

ELF: Stefan Maierhofer wird Kicker der Vienna Vikings

„Ab Minute eins bei den Vikings war mir klar, hier will ich hin“, sagt der ehemalige Nationalspieler Maierhofer. Schon Ende des vergangenen Jahres trainierte er beim Klub, seit März dann regelmäßig, hielt seine Pläne lange geheim, kam und ging inkognito. „Ich musste mich ein bisschen kleiner machen, damit mich keiner erkennt. Viele haben geglaubt, dass ich zur Austria wechsle“, sagte der 2,02 m große Maierhofer der Kronen Zeitung mit einem Lachen. Die Wiener Klubs tragen beide die Farbe Violett.

Sein Einstieg auf dem Platz sei die „Geburtsstunde dieses Sensations-Coups“ gewesen, teilte die Franchise Anfang der Woche beim „Major signing“ mit. Das Training im neuen Sport unter dem ehemaligen NFL-Kicker Giorgio Tavecchio fand Maierhofer „fordernd. Bei strömenden Regen haben wir an meiner Technik gefeilt. Aber das hat das Ziel nur noch klarer werden lassen: Ich will mit den Vikings 2025 das Finale erreichen und im Stadion des VfB Stuttgart vor 50.000 Football-Fans im Championship Game spielen.“

Maierhofer war 20 Jahre im Profifußball aktiv, unter anderem für die Bayern (zwei Bundesliga-Spiele im Jahr 2006), Rapid Wien, die Wolverhampton Wanderers, Red Bull Salzburg, den 1. FC Köln und den MSV Duisburg. Seine Karriere beendete der Stürmer 2023 nach einem Jahr als Spielertrainer beim österreichischen Regionalligisten Kremser SC.

An die Duisburger Wedau kehrt er bald zurück, denn dort absolviert Titelverteidiger Rhein Fire den Großteil seiner Heimspiele. Für die Düsseldorfer kickte einst der 2019 verstorbene ehemalige Bundesliga-Profi Manni Burgsmüller. Anderbrügge übernahm später seinen Posten, Kruse spielte für Berlin Thunder. Und Fritsch? Der lief 14 Jahre in der NFL auf, für Dallas, die San Diego Chargers, die Houston Oilers und die New Orleans Saints. Maierhofer fängt eine Schublade tiefer an.