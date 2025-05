Europapokal-Highlight im Volkspark: Traumfinale der Handball-Giganten?

Sie gelten als der kleine Bruder der Champions League: die EHF Finals, Endrunde der European League, die zum zweiten Mal in Hamburg steigen. Für die Handball-Fans im Norden hat das Event an diesem Wochenende Königsklassen-Flair. Rekordmeister THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt sind die Zugpferde des internationalen Cup-Kampfes, der über die große Bühne der Barclays Arena geht – und ziemlich deutsch ist.

Kommt es beim Final Four zum Traumfinale und Derby? Titelverteidiger Flensburg trifft am Samstag (15 Uhr) in einem heißen Duell zweier Bundesliga-Topteams auf die MT Melsungen. Im zweiten Semifinale kämpfen der THW Kiel und der französische Spitzenklub Montpellier HB um den Einzug ins Endspiel am Sonntag (18 Uhr). Die Verlierer spielen um Platz drei (15 Uhr).

„Alle vier Teams haben die gleiche Chance, am Ende ganz oben zu stehen“, glaubt Melsungens 2,15-Meter-Riese Dainis Kristopans vor den „vielleicht die stärksten EHF Finals aller Zeiten“.