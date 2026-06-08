„Etwas angetrunken“: Zverev will nach Paris-Party auch Wimbledon gewinnen

Sein emotionaler Premieren-Titel auf der Grand-Slam-Bühne hat bei Alexander Zverev große Lust auf mehr gemacht. „Ich hoffe, dass auch mental bei mir irgendwas aufgeplatzt ist. Das ist schon etwas Besonderes, hier mit so einem Pokal zu sitzen“, sagte der deutsche Tennisstar nach seinem French-Open-Triumph bei der Pressekonferenz: „Natürlich möchte ich noch ein paar davon gewinnen.“

Die nächste Chance dazu gibt es beim Rasen-Klassiker Wimbledon, der in drei Wochen beginnt. Da der große Titeldruck durch den 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1-Finalsieg am Sonntag in Paris gegen den Italiener Flavio Cobolli weg ist, sieht sich Zverev noch besser für die Duelle mit den Ausnahmekönnern Jannik Sinner (Italien) und Carlos Alcaraz (Spanien) gerüstet.

Zverev: „Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich es wieder schaffen kann“

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„Wenn ich jetzt im Finale stehe, werde ich wissen: Auch wenn ich das Finale verliere, bin ich ein Grand-Slam-Champion“, sagte der 29-Jährige. Das sei für ihn eine „Erfüllung“, aber auch eine „Erleichterung“. Das gebe ihm „etwas Freiheit“ und „etwas mehr Ruhe“. „Denn hätte ich auch diesen Kampf verloren, wäre mein Selbstvertrauen stark gesunken“, meinte der Hamburger: „Aber jetzt, wo ich gewonnen habe, habe ich das Gefühl, dass ich es wieder schaffen kann.“

Alexander Zverev fiel nach dem Sieg der French Open zu Boden. IMAGO/Anadolu Agency

Boris Becker hat auch dieses Gefühl. Aufgrund seiner drei vorangegangenen Final-Niederlagen bei Grand-Slam-Events habe sich Zverev „als Loser gefühlt, als Verlierer“, sagte der dreimalige Wimbledon-Gewinner bei Eurosport: „Er hat jetzt eine neue Seite in seinem Lebenswerk gefunden“

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Boris Becker: Zverev „hat es allen gezeigt“

Er habe es „allen gezeigt“, meinte Becker, „er ist Grand-Slam-Champion, er ist jetzt in einem ganz besonderen Club – und das fühlt sich verdammt gut an“. Dass 30 Jahre nach seinem eigenen Triumph bei den Australian Open wieder ein deutscher Mann einen Grand-Slam-Sieg feiern konnte, dafür habe er „größte Bewunderung“, so Becker.

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Bei seiner Pressekonferenz lächelte Zverev unentwegt – was vielleicht auch an dem ein oder anderen Gläschen Siegersekt gelegen haben könnte. „Ehrlich gesagt bin ich schon etwas angetrunken, deshalb wiederhole ich mich etwas öfter als sonst“, sagte der Olympiasieger von 2021.

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Wie er jetzt die große Titel-Party angehen werde, zu der auch seine Freundin Sophia Thomalla erscheinen wollte, wurde Zverev anderthalb Stunden vor Mitternacht noch gefragt. „Ich weiß es nicht“, antwortete er: „Ich habe noch nie eine gemacht davor.“

Sender-Rekord! Eurosport jubelt über Traum-Quote

Apropos Feierstimmung: Der Hamburger hat dem übertragenden Sender Eurosport mit seinem Triumph eine Traum-Quote beschert. Das Finale in Paris sahen in der Spitze 2,8 Millionen Zuschauer, im Schnitt fieberten 2,087 Millionen mit – der Marktanteil für die Endspiel-Übertragung lag bei 14,2 Prozent.

Mit einem Tagesmarktanteil von 6,9 Prozent führte Zverev Eurosport zum besten Tag der Sendergeschichte in Deutschland. Der zuvor erfolgreichste Tag war der 20. Juli 1997, als Jan Ullrich bei der Tour de France auf dem Weg nach Courchevel das Gelbe Trikot in den Alpen verteidigte. Damals lag der Tagesmarktanteil bei 5,2 Prozent. (dpa/sil)