Es trifft die Fans mitten ins Herz: Michael Schumachers Team postet Gänsehaut-Bild

Genf -

Für viele ist er nach wie vor ein großes Vorbild und ein unvergessenes Idol – menschlich wie sportlich: Michael Schumacher (50).

Seit seinem schweren Ski-Unfall im Dezember 2013 bangen seine Fans um den Formel-1-Rekordweltmeister Schumi.

Zuletzt feierte Michael Schumachers Sohn Mick Schumacher zusammen mit seiner Familie den ersten Formel-2-Sieg in Budapest.

Auf seiner Instagram-Seite postet sein Team regelmäßig emotionale Fotos, welche bei vielen Schumacher-Anhängern nicht nur für viel Gänsehaut sorgen. Viele erinnern sich in der Kommentarspalte an alte Schumi-Zeiten und finden wehmütige Worte.

Auf einem aktuellen Bild ist zu sehen, wie Michael Schumacher seinen elften Sieg im zwölften Rennen der Saison 2004 feiert, der Champagner sprudelt. „Höhepunkt der Ehe Schumacher und Ferrari”, schreibt das Team zum Post.

Fans kommentieren dazu, wie sehr Michael ihnen fehlt. „Kämpfe weiter, Michael”, heißt es dort. Oder: „Du bleibst der beste Rennfahrer der Welt.”



In einem weiteren Gänsehaut-Kommentar heißt es:



Schumi, du hast es so einfach aussehen lassen. Ich kann nicht beschreiben, wie es war, dir als Kind zuzusehen und Teil deines Erfolgs zu sein. Ich kann auch gar nicht beschreiben, wie sehr deine Genesung mir und allen anderen Fans bedeuten würde.

Die Fans vermissen ihren Schumi.

Andere wiederum weisen auf die Erfolge von Sohn Mick Schumacher hin: „Michael bleibt der beste. Wünsche dem Mick, dass er in diese großen Fußstapfen hinein wächst”, schreibt ein Fan. Mit seinem ersten Sieg in der Formel 2 vor einigen Wochen ist er da auf dem besten Wege.

Zwei Jahre später nach der Aufnahme von 2004 wird sich Michael Schumacher von der Formel 1 verabschieden. Vor einiger Zeit erinnerte das Team bei Instagram auch an jenen denkwürdigen Tag.

Zu sehen ist Schumacher, wie er sein Formel-1-Boliden küsst. Dazu heißt es:

Dazu wurden die Hashtags #TeamMichael und #KeepFightingMichael gesetzt. Das Foto und die emotionale Geschichte traf viele Fans mitten ins Herz und verleitete sie auch hier zu emotionalen, motivierenden Worten.

„Der Beste aller Zeiten. Menschlich wie fahrerisch”, schreibt ein Nutzer etwa. Auf Englisch schreibt ein weiterer Schumi-Anhänger:

Was für Erinnerungen. Und nichts über seinen tatsächlichen Zustand zu wissen, tut weh. Ich meine, der Wille der Familie ist absolut nachvollziehbar, aber ich würde ihm so gern ein Hi zukommen lassen, ihm eine Umarmung geben, die ihm das Gefühl gibt, dass er nicht allein, sondern von seinen Fans und Unterstützern umgeben ist.