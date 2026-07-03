Jan-Lennard Struff hat für eine Überraschung in Wimbledon gesorgt und erstmals das Achtelfinale beim Rasenklassiker erreicht. Alexander Zverev will nachziehen.

Der furios aufspielende Jan-Lennard Struff feiert dank eines Tennis-Coups in Wimbledon seine Achtelfinal-Premiere. In einem erneuten Tiebreak-Krimi gewann der 36 Jahre alte Davis-Cup-Spieler seine Drittrundenpartie gegen den früheren US-Open-Sieger Daniil Medvedev 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 7:5.

„Es ist sehr wichtig für mich, ich bin sehr stolz und sehr glücklich“, sagte Struff. „Es ist unglaublich“. In allen drei Sätzen machte Struff einen Rückstand wett und bog im entscheidenden Durchgang sogar ein 2:5 um.

Es ist sehr wichtig für mich, ich bin sehr stolz und sehr glücklich. Jan-Lennard Struff

Damit ist Struff beim Rasenklassiker in London so erfolgreich wie nie und spielt gegen den Polen Hubert Hurkacz oder den US-Amerikaner Tommy Paul um das Erreichen des Viertelfinals. Ein Preisgeld von rund 350.000 Euro hat er sicher.

Anzeige

Struff weiter, Zverev möchte nachziehen

Am Samstag möchte ihm French-Open-Sieger Alexander Zverev als zweiter deutscher Tennisprofi in die Runde der besten 16 folgen. Für den Weltranglisten-Dritten aus Hamburg soll die Drittrundenpartie gegen den US-Amerikaner Marcos Giron nur eine Zwischenstation werden.