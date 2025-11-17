„Es ist ein Desaster“: Legendärem Eiskanal droht das endgültige Aus

Die Rennrodel-Elite startet in Winterberg in die neue Weltcup-Saison. Aufgrund der Probleme mit der umgebauten Bob- und Rodelbahn in Innsbruck-Igls wurde der Auftakt in die Olympia-Saison vom 5. bis 7. Dezember ins Sauerland verlegt, wie der Rodel-Weltverband FIL am Samstag mitteilte. Der Österreichische Rodelverband (ÖRV) bangt darüber hinaus sogar um die Zukunft der traditionsreichen Bahn.

Nach einer missglückten Probefahrt des zweimaligen Rodel-Weltmeisters Jonas Müller wurde entschieden, von der weiteren Homologierung (dabei handelt es sich um die offizielle Genehmigung oder Zulassung) des Eiskanals Abstand zu nehmen. Und das, trotz zuvor teurer Sanierungen. Nach 20 Monaten Bauzeit wurde unter anderem der untere Teil der Bahn erneuert und vor allem die aggressive Zielkurve inklusive Ausfahrt entschärft.

Freigabe für Igls wäre laut Müller „unverantwortlich“ gewesen

Als Reaktion auf die fehlgeschlagene Homologierung am vergangenen Wochenende wurde die Bahn in den Kurven 13 und 14 mit zusätzlichen Holzbanden verengt, um so ein massives Abweichen von der Ideallinie zu verhindern. Zudem wurde intensiv am Eisausbau gearbeitet, um die Kurvenprofile zu optimieren. Müller hatte bei seiner Testfahrt nach Verbandsangaben jedoch „grobe Linienprobleme“ und „kassierte wieder zwei harte Banden“ – und das, obwohl er nur vom Junior-Start losfuhr. „Die Bahn freizugeben, wäre aus meiner Sicht im Augenblick unverantwortlich“, hatte Müller klargestellt.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Auf Spurensuche: Explodierende Mieten und Saufgelage – was läuft schief im Schanzenviertel?

was läuft schief im Schanzenviertel? Neue Oper: So spektakulär soll Kühnes umstrittenes Geschenk aussehen

So spektakulär soll Kühnes umstrittenes Geschenk aussehen Tatort Onlinebanking: Wie ein MOPO-Reporter um ein Haar Tausende Euro verloren hätte

Wie ein MOPO-Reporter um ein Haar Tausende Euro verloren hätte Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: HSV-Trainer Polzin blickt auf sein 200. Spiel als Coach der Hamburger & das Keeper-Problem des FC St. Pauli

HSV-Trainer Polzin blickt auf sein 200. Spiel als Coach der Hamburger & das Keeper-Problem des FC St. Pauli 28 Seiten Plan7: Die große Übersicht über Hamburgs Weihnachtsmärchen & Kultur-Tipps für jeden Tag

„Die Bereitschaft von Winterberg, innerhalb weniger Tage einzuspringen, ist ein starkes Zeichen des Zusammenhalts in unserer Rodel-Familie“, sagte FIL-Präsident Einars Fogelis: „Diese Solidarität zeigt, was unseren Sport ausmacht.“ Auch im Januar ist der Rodel-Zirkus in Winterberg zu Gast.

Markus Prock: „Es ist ein Desaster für den Sport“

Die FIL hofft, „dass die Verantwortlichen in Innsbruck-Igls die notwendigen technischen Anpassungen vorantreiben, damit die traditionsreiche Tiroler Bahn so bald wie möglich für internationale Wettkämpfe homologiert werden kann“, hieß es. „Wir wissen, welch große Bedeutung Innsbruck-Igls für unseren Sport hat – geschichtlich, emotional und für viele Teams logistisch. Unser Ziel ist klar: Wir wollen so schnell wie möglich dorthin zurückkehren, sobald die Bahn alle Anforderungen erfüllt“, sagte Fogelis mit Blick auf die Olympia-Bahn von 1964 und 1976.

Das könnte Sie auch interessieren: Woltemade-Wahnsinn geht weiter, aber DFB hat jetzt ein Quali-Endspiel – Tah Kapitän

Der Österreichische Rodelverband (ÖRV) hatte sich skeptisch gezeigt. „Unsere Befürchtungen sind leider wahr geworden, es ist ein Desaster für den Sport und die Region. Es wurde viel Geld in die Hand genommen, um die Bahn zu sanieren, jetzt ist sie für uns nicht befahrbar“, sagte ÖRV-Präsident Markus Prock. „Es wird jetzt einen wohl gröberen Eingriff brauchen, das wirft natürlich viele Fragen auf, zumal es um sehr hohe Investitionen geht.“ (sid/jh)