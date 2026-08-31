Die Premiere des Ocean Race Atlantic wird zum Härtetest für die neue Rennyacht des Hamburger Segelstars Boris Herrmann. In New York haben sich sechs Teams für das neue Rennen versammelt. Der Start selbst wird aufgrund von Meeresschutzgebieten vor New York rund 100 Seemeilen vor der US-Küste in der Nacht vom 1. auf den 2. September erfolgen. Das Rennen geht über 3200 Seemeilen von der US-Küste bis in die Bretagne.

Seit dem Stapellauf von Malizia 4 am 6. Juli in Lorient hat die Rennyacht rund 6500 Test- und Trainingsmeilen absolviert. Jetzt bereitet sich Team Malizia im Big Apple mit weiteren fünf Teams auf das Transatlantikrennen vor. Erwartet wird ein Spitzenduell der beiden jüngsten Boote: Malizia 4 und der auch fast noch werftneuen japanischen DMG Mori Global One von Skipper Kojiro Shiraishi.

Frauenanteil der Crew: 50 Prozent

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Die Boote sind unterschiedlichen französischen Designschulen entsprungen: Malizia 4 wurde von Antoine Koch entworfen, das japanische Boot von Guillaume Verdier. Boris Herrmann sagte vor dem etwa acht- bis neuntägigen Ozeansprint im stürmischen Nordatlantik: „Nach dem, was wir bislang gesehen haben, gehen am Dock Gerüchte um, dass die DMG Mori Global One besonders schnell vor dem Wind ist. Wir haben unsererseits festgestellt, dass unser Boot am Wind sehr gute Leistungen zeigt.“

Herrmann bestreitet das Ocean Race Atlantic mit Cole Brauer (USA), Justine Mettraux (Schweiz) und Julien Villion (Frankreich) im erstmals bei einem Transat vorgeschriebenen 50:50‑Mix von Frauen und Männern. (dpa/mp)