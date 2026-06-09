Es sind noch wenige Tage. Dann beginnt für mehr als 4000 Athletinnen und Athleten aus ganz Deutschland der Moment, auf den sie so lange hingearbeitet haben: Sie treten ins Licht, spüren den Applaus, kämpfen um Medaillen – und zeigen, was Sport auslösen kann, wenn es um mehr geht als Zeiten, Weiten und Platzierungen. Vom 15. bis zum 20. Juni werden bei den nationalen Spielen der Special Olympics im Saarland Bestleistungen gefeiert, Träume gelebt und Grenzen verschoben. Unter dem Motto #Gemeinsam­Stark gehen die Sportbegeisterten in 27 Sportarten an den Start. Die Special Olympics sind das größte Multisport-Event für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung.

Für Hamburg beginnt dieses Abenteuer schon vor dem ersten Startschuss. Mehr als 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer holen in der Europa Passage ihre Teamkleidung ab. Hosen und Shirts werden anprobiert, Hände klatschen ineinander, Menschen fallen sich in die Arme. Es wird geredet, gescherzt, gelacht. Noch ist kein Wettkampfstress zu spüren. Aber etwas anderes liegt längst in der Luft: Vorfreude. Stolz. Dieses Kribbeln, wenn ein großes Ziel plötzlich ganz nah ist.

Hennings, Schrieber und Bekiel sind aus Hamburg dabei

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Mit dabei sind Levin Hennings (34), Anton Schrieber (20) und Clara Bekiel (18). Drei Athleten, drei Wege, ein gemeinsamer Traum. Und doch trägt jeder diese Vorfreude anders nach außen.

Hennings steht ruhig da, aufmerksam, zugewandt. Wenn er spricht, dann sortiert, klar, ohne großes Zögern. Er ist Athletensprecher von Special Olympics Hamburg, und man merkt ihm an, dass er es gewohnt ist, über seinen Sport zu reden. Die großen Bühnen sind für ihn kein Neuland. Er war bei den Special Olympics Weltspielen in Abu Dhabi und Berlin dabei. 2019 gewann er in Abu Dhabi Silber über 400 Meter, vier Jahre später erfüllte er sich in Berlin den großen Traum: Gold. Im Mini-Speerwurf schaffte es keiner weiter als der Leichtathlet vom SV Nettelnburg/Allermöhe.

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Wer Hennings zuhört, versteht schnell: Sport ist für ihn nicht einfach Freizeit. Sport ist Antrieb, Ausgleich, Ordnung. Fünf- bis sechsmal pro Woche trainiert er. „Wenn ich das mal nicht mache, merke ich das sofort“, erzählt er. „Ich kann gut abschalten beim Sport und ich brauche das einfach, um gut drauf zu sein.“ Der 34-Jährige arbeitet bei einer Sportmarketing-Agentur. Als Vorbilder nennt er „Cristiano Ronaldo, weil der sich immer motiviert und dranbleibt und keine Limits sieht. Oder Manuel Neuer, weil der auch immer dranbleibt. Und für ihn spielt Alter auch keine Rolle“.

Hennings feuert Schrieber und Bekiel an der Alster an

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Neben ihm stehen Schrieber und Bekiel. Beide wirken aufgeregter als Hennings, vorsichtiger im Gespräch, aber ihre gute Laune ist nicht zu übersehen. Sie lachen viel, schauen zu den anderen, lassen sich tragen von dieser Stimmung. Beim Fototermin an der Alster wird daraus eine jener kleinen Szenen, die mehr erzählen als viele Sätze: Clara und Levin laufen für die MOPO-Fotografin am Wasser entlang. Anton feuert sie an. Herzlich, laut, voller Vorfreude.

v.l. Levin Hennings (Deutschland, Leichtathletik), Clara Bekiel (Deutschland, Leichtathletik)Hamburg, 23.04.2026, Special Olympics Hamburg (SOHH), Nationalen Spiele 2026, Einkleidung der Hamburger Delegation ValeriaWitters

Schrieber startet im Schwimmen. Im Wasser findet man ihn schon, „seitdem ich ganz klein war“. Dreimal pro Woche trainiert er. Doch wenn er erzählt, was ihm am Sport am meisten bedeutet, muss er nicht lange überlegen. Nicht Zeiten, nicht Medaillen, nicht Gegner. Es ist etwas viel Einfacheres: „Freunde treffen!“, sagt er. Sein Vorbild? Klar: Morten aus seiner Schwimmgruppe beim ETV Hamburg.

Auch Bekiel hat ihre sportliche Heimat beim SV Nettelnburg/Allermöhe gefunden, wie Hennings in der Leichtathletik. Was ihr am Sport am besten gefällt? „Alles!“ Bei den Weltspielen in Berlin gewann Bekiel in der 4x100-Meter-Staffel und im Mini-Speerwurf Bronze. „Das war aufregend, wie eine große Party“, erinnert sie sich.

Fackel bei den Special Olympics ist ein Versprechen

Eine solche Party sollen auch die nationalen Spiele im Saarland werden. Neben der Eröffnungs- und Abschlussfeier können die Sportler in der Athleten-Disco feiern und die gemeinsame Zeit genießen. Schon der Fackellauf in Hamburg sorgte für Olympia-Gefühl. Die „Fackel der Hoffnung“ wurde am 19. Mai in Berlin entzündet und ist auf dem Weg ins Saarland. Hennings führte die Hamburger Delegation als Fackelträger neben Sportsenator Andy Grote ganz vorn an.

Anton Schrieber (Deutschland, Schwimmen)Hamburg, 23.04.2026, Special Olympics Hamburg (SOHH), Nationalen Spiele 2026, Einkleidung der Hamburger Delegation ValeriaWitters

Es sind Bilder, die bleiben: die Fackel, die Teamkleidung, die Umarmungen, die Aufregung in den Gesichtern. Anton, der an der Alster anfeuert. Clara, die strahlt. Levin, der mit ruhiger Stimme über die Gemeinschaft spricht.

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Natürlich geht es im Saarland auch um Medaillen. Und um die Quali für die Weltspiele in Santiago de Chile 2027. „Man will schon gerne gewinnen“, sagt Bekiel. Für sie, Hennings und Schrieber steht das große Ziel fest: „Zu den nächsten Weltspielen kommen“, sind sich alle einig. Sie wollen nach Chile, sich mit internationalen Athleten messen, unvergessliche Erfahrungen sammeln – und Medaillen.

Bis dahin zählt jeder Start, jeder Wurf, jede Bahn. Vom 15. bis zum 20. Juni wollen die drei und viele weitere deutsche Sportler im Saarland ihr Bestes geben. Doch am Ende geht es bei den Special Olympics um etwas Größeres als Platzierungen. Hennings bringt es auf den Punkt: „Die Gemeinschaft“, denn: „Sport verbindet und macht halt mega Spaß.“