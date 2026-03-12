„Erwarten unser kleines Wunder“: Deutscher Handball-Star unterbricht Karriere

Frohe Botschaft von Xenia Smits: Die Handball-Vizeweltmeisterin erwartet gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten im Herbst ihr erstes Kind. Die 31 Jahre alte Rückraumspielerin von Metz Handball machte ihre Schwangerschaft am Mittwoch bei Instagram öffentlich.

„Es gibt Momente im Leben, die größer sind als jedes Spiel… Für eine kurze Zeit stelle ich meine Handballschuhe zur Seite – nicht, weil der Traum vom Sport endet, sondern weil ein neuer beginnt“, schrieb Smits. „Wir erwarten unser kleines Wunder. Ein neues Kapitel, das unser Leben gerade auf die schönste Weise verändert.“

Smits holte WM-Silber mit DHB-Auswahl

Smits gehört seit Jahren zu den prägenden Figuren der deutschen Auswahl, Ende des vergangenen Jahres holte sie mit WM-Silber die erste deutsche Medaille bei einer Weltmeisterschaft seit 18 Jahren. Die gebürtige Belgierin absolvierte bislang 156 Länderspiele für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) und erzielte dabei 362 Tore. Ihr bislang letztes Länderspiel bestritt Smits im WM-Finale gegen Norwegen im vergangenen Dezember.

„Ich freue mich sehr für Xenia, ihren Lebensgefährten sowie ihre gesamte Familie, die ich aus meiner Zeit in Bietigheim sehr gut kenne und unfassbar schätze. Auf sie wartet jetzt eine wunderschöne Reise, auf die sie sich absolut freuen können. Dafür wünsche ich ihnen von Herzen alles Gute“, sagte Bundestrainer Markus Gaugisch.

Zuletzt hatte Smits bereits im Aufgebot für die EM-Qualifikationsspiele gegen Slowenien gefehlt. Beim 33:18-Erfolg der deutschen Auswahl am Sonntag in Heidelberg war die Rechtshänderin dennoch vor Ort und nahm an der Ehrung der WM-Silbermedaillengewinnerinnen teil. Bereits im Januar war zudem bekannt geworden, dass Smits ihre Klubkarriere ab Sommer beim dänischen Verein Odense Handbold fortsetzen wird. (sid)