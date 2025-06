Vor drei Jahren, bei der Leichtathletik-EM in München, setzte Richard Ringer zum spektakulären Schlussspurt an – und ließ Maru Teferi noch hinter sich. Am Sonntag kommt es in Hamburg zum Wiedersehen. Der Israeli Teferi ist einer von 35 Top-Athleten im Männer-Spitzenfeld, das größte Geschenk für die Veranstalter des 31. Hella Halbmarathons aber ist: Ringer, der Europameister von 2022, der eine neue Mission hat – und mit 36 noch Bestzeiten läuft.