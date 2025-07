Liverpool-Trainer Slot nimmt in emotionalem Brief von verunglücktem Jota Abschied

Nach dem tragischen Unfalltod von Diogo Jota und dessen Bruder André Silva hat Liverpools Trainer Arne Slot in einem emotionalen Brief Abschied genommen. „Was kann man in einem Moment wie diesem sagen, wenn der Schock und der Schmerz so unglaublich präsent sind?“, schrieb der Niederländer: „Ich wünschte, ich hätte die Worte, aber ich weiß, dass ich sie nicht habe.“

In über 500 Worten auf der Vereinsseite ließ Slot die gemeinsame Zeit mit Jota Revue passieren. „Es gab auch Seiten, die nicht jeder zu sehen bekam. Der Mensch, der nie nach Popularität strebte, sie aber trotzdem fand. Nicht nur ein Freund für zwei, sondern für alle“, beschrieb der 46-Jährige den Stürmer.

Jotas Traumsommer endete schlimmstmöglich

„Als wir uns das letzte Mal unterhielten, gratulierte ich Diogo zum Gewinn der Nations League und wünschte ihm alles Gute für seine bevorstehende Hochzeit. Es war in vielerlei Hinsicht ein Traumsommer für Diogo und seine Familie, und umso herzzerreißender ist es, dass er so endete“, so Slot. Jota hinterlässt seine Ehefrau Rute Cardoso, die er erst vor anderthalb Wochen geheiratet hatte, und drei Kinder. Er war am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall im Alter von 28 Jahren ums Leben gekommen. Bei dem Unglück starb auch sein Bruder André Silva (25).

Bei den Liverpool-Anhängern war Jota stets beliebt, hatte sogar einen eigenen Fangesang. „Mir war sofort klar: Wenn die Liverpool-Fans, die im Laufe der Jahre so viele großartige Spieler erlebt haben, einen so einzigartigen Gesang für Diogo hatten, musste er besondere Qualitäten haben“, schrieb Slot, der im vergangenen Jahr von Jürgen Klopp übernommen hatte. Die Fans der Reds sangen über den „Jungen aus Portugal“, der sie zum Erfolg führen würde und „besser als Figo“ sei: „His name is Diogo“. Slot wolle diesen Song, wenn die Zeit gekommen sei, wieder singen: „Er wird nie vergessen werden. His name is Diogo.“

Gedenkminute für Jota und Bruder bei Klub-WM

Das tragische Unglück beschäftigt derweil auch die Fußballer bei der Klub-WM in den USA. Wie die FIFA am Donnerstag mitteilte, wird es vor den Viertelfinals Gedenkminuten geben. Außerdem ist der Einsatz einiger portugiesischer Landsleute von Jota und seinem Bruder fraglich. So steht die Aufstellung von Chelseas Angreifer Pedro Neto im Viertelfinale des englischen Topklubs gegen Palmeiras am frühen Samstagmorgen (3 Uhr MESZ/DAZN) auf der Kippe. „Es ist ganz Pedros Entscheidung“, sagte Chelsea-Trainer Enzo Maresca auf die Frage, ob Neto im Lincoln Financial Field in Philadelphia spielen werde. Der Stürmer, der im laufenden Wettbewerb bisher drei Tore in drei Spielen erzielt hat, spielte mit Jota in der portugiesischen Mannschaft. Die beiden spielten früher auch gemeinsam bei den Wolverhampton Wanderers. „Ich habe heute Morgen mit Pedro gesprochen. Jede Entscheidung, die er trifft, ist die richtige, und wir werden ihn unterstützen“, sagte ein sichtlich bewegter Maresca. Nach Bekanntwerden der Nachricht vom Tod Jotas hatte Neto am Donnerstag mit dem Training ausgesetzt.

Auch Al-Hilal-Trainer Simone Inzaghi berichtete vor dem Viertelfinale seiner Mannschaft am Freitagabend (21 Uhr/DAZN) gegen Fluminense von der Betroffenheit in seinem Team. Außenverteidiger Joao Cancelo und Mittelfeldspieler Ruben Neves vom saudischen Klub hatten mit Jota in der portugiesischen Nationalmannschaft gespielt. „Wir haben versucht, zu arbeiten, aber die Atmosphäre war heute eindeutig nicht die gleiche wie an anderen Tagen“, sagte Inzaghi. (sid/Hen)