Er wird Manager: Deutscher Rekord-Handballer (36) kündigt Karriereende an

Der ehemalige Handball-Nationalspieler Patrick Groetzki will seine Profi-Karriere nach der kommenden Saison beenden. Das kündigte der 36-Jährige in einer Vereinsmitteilung seines Bundesliga-Klubs Rhein-Neckar Löwen an.

Anschließend will der Routinier, der mit dem DHB-Team 2016 Bronze bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro gewann, ins Management des zweimaligen Deutschen Meisters und Pokalsiegers wechseln.

Patrick Groetzki: Noch ein Jahr bei den Rhein-Neckar Löwen

Groetzki spielt seit 2007 für die Löwen. „In diesen 19 Jahren sind die Löwen für mich nicht nur sportlich zur Heimat geworden. Hier habe ich Freunde fürs Leben gefunden, hier fühle ich mich komplett zu Hause. Umso mehr freue ich mich auf das nächste Kapitel in meinem Verein, das mich vor ganz neue Herausforderungen stellen wird“, äußerte der Rechtsaußen. Groetzki studierte parallel zum Sport BWL.

Bislang absolvierte der gebürtige Pforzheimer insgesamt 549 HBL-Spiele. Das Nationaltrikot trug er 173 Mal. Mit sieben WM-Teilnahmen teilt er sich den DHB-Rekord mit Silvio Heinevetter. (dpa/luz)