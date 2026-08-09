Er kam einst nach Würzburg, um Dirk Nowitzki von einem Wechsel in die USA zu überzeugen - und prägte dann dessen Karriere. Nun ist Basketball-Ikone Don Nelson gestorben.

Dirk Nowitzkis erster NBA-Trainer Don Nelson ist tot. Der Ex-Profi und erfolgreiche Basketball-Coach starb im Alter von 86 Jahren, wie sein langjähriger Klub Dallas Mavericks mitteilte. Demnach sei Nelson am Sonntagmorgen im Kreise seiner Familie gestorben. Zunächst hatte der amerikanische Journalist Marc Stein unter Berufung auf ein Statement der Familie über den Todesfall berichtet.

Nelson war zwischen 1962 und 1976 als Profi in der nordamerikanischen Profiliga aktiv und gewann fünf Meisterschaften mit den Boston Celtics. Direkt im Anschluss wurde er Cheftrainer und blieb dies in einem Zeitraum von 1976 bis 2010. Am Donnerstag soll es in Dallas eine Trauerfeier geben. Ein Termin für die Beisetzung auf Hawaii gibt es bisher nicht.

Eine von Nowitzkis größten Niederlagen

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Von 1997 bis 2005 trainierte Nelson die Dallas Mavericks und begleitete damit auch die ersten Jahre Nowitzkis in Texas. „Coach Nellie war perfekt für mich. Er wollte, dass seine großen Spieler werfen und das Feld breit machen“, sagte Nowitzki über den Erfolgstrainer, der neben den Mavericks auch die Milwaukee Bucks, die New York Knicks sowie zweimal die Golden State Warriors betreute.

Mit den Warriors war Nelson auch für eine der größten Niederlagen in Nowitzkis Karriere verantwortlich. 2007 trafen die Kalifornier in der ersten Playoff-Runde auf die hochfavorisierten Mavericks um Starspieler Nowitzki. Trainer Nelson kannte seinen ehemaligen Schützling bestens und ließ ihn über die komplette Serie von kleineren Verteidigern bewachen. Dallas verlor offensiv die Linie und schied nach 67 Siegen in der Hauptrunde vollkommen unerwartet mit 2:4 aus.

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Kein Titel als Trainer, aber 1355 Siege

Nelson hat als Trainer zwar nie einen Meistertitel gewonnen, jedoch 1355 Spiele der regulären Saison mit seinen Teams für sich entschieden. Nur Gregg Popovich von den San Antonio Spurs (1390) war erfolgreicher.

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Berühmt ist die Geschichte, als unter anderem Nelson nach Würzburg reiste, um den jungen Nowitzki von einem Wechsel nach Dallas zu überzeugen. Später schmissen die Verantwortlichen in Texas eine Grillparty für Nowitzki, der bei den Mavericks in Steve Nash einen Freund und kongenialen Mitspieler finden sollte. „Dirk selbst weiß noch gar nicht, dass er hier mal eine Hauptrolle spielen wird – aber das wird er schon noch merken“, sagte Nelson damals. (dpa/mp)