Bei Olympia 2024 wurde Léon Marchand zum gefeierten Helden Frankreichs. Nun sorgt der Schwimm-Superstar vor der Heim-EM in Paris für einen Schock: Ausgerechnet auf seinen Paradedisziplinen muss er verletzt passen.

Léon Marchand gehört gemeinsam mit Fußballer Kylian Mbappé (l.) und Basketball-Riese Victor Wembanyama (r.) zu den absoluten Superstars in Frankreichs Sport. picture alliance / abaca | ABACA

Bei den Olympischen Spielen 2024 versetzte Léon Marchand ganz Frankreich in einen Goldrausch. Nun kehrt das Schwimm-Idol für die Heim-EM nach Paris zurück – doch ausgerechnet auf seinen beiden Paradedistanzen muss der 24-Jährige passen. Eine hartnäckige Verletzung durchkreuzt die großen Pläne des französischen Superstars.

Zwei Jahre nach seinem historischen Triumphzug durch Paris sollte es die nächste große Show von Léon Marchand vor heimischem Publikum werden. Doch kurz vor Beginn der Schwimm-Europameisterschaften in der französischen Hauptstadt folgt der herbe Dämpfer.

Léon Marchand gewann bei Olympia viermal Gold

Anzeige

Marchand wird weder über 200 noch über 400 Meter Lagen antreten. Der französische Verband bestätigte, dass seine Adduktorenverletzung noch nicht vollständig ausgeheilt ist und bei Starts auf den beiden Strecken die Gefahr eines Rückfalls besteht.

Die WochenMOPO 32/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • Klimawandel: Platzt nun der Traum vom Sommerurlaub im Süden? • Autoscooter: 100 Jahre Vollgas, Rammen, Anbaggern • 16 Seiten Sport: Irvines Abgang und die Folgen für St. Pauli • 40 Seiten Rätsel und Kultur: Maximale Metal-Power beim „Elbriot“, das MS Dockville und vieles mehr

Für Frankreich ist das eine besonders bittere Nachricht. Denn Marchand war bei den Olympischen Spielen 2024 der überragende Held der Gastgeber. Viermal gewann er Gold – über 200 Meter Brust, 200 Meter Schmetterling sowie über 200 und 400 Meter Lagen. Kein anderer Athlet sammelte bei den Spielen von Paris mehr Goldmedaillen.

Anzeige

Aus dem Schwimm-Star wurde damals endgültig ein französischer Nationalheld. „L’Équipe“ bezeichnete ihn rückblickend als „héros national“, seine Rennen sorgten in der La Défense Arena regelmäßig für ohrenbetäubende Stimmung.

Marchand muss ausgerechnet seine Paradedisziplinen streichen

Anzeige

Umso größer ist nun die Ernüchterung. Gerade über die beiden Lagen-Strecken ist Marchand das Maß aller Dinge. Er hält sowohl über 200 Meter als auch über 400 Meter den Weltrekord.

Noch im vergangenen Jahr hatte er erklärt, dass die EM 2026 in Paris ein besonderes Ziel für ihn sei. Der Gedanke an die Rückkehr in jene Stadt, in der er zum Olympia-Superstar wurde, habe ihm besonders am Herzen gelegen.

Und auch sportlich hatte Marchand Großes vor. Besonders über 400 Meter Lagen wollte er seinen eigenen Weltrekord attackieren. Dass seine Form grundsätzlich gestimmt hätte, zeigte er noch Ende Juni bei den französischen Meisterschaften: Dort schwamm er über 400 Meter Lagen in 4:04,56 Minuten die zu diesem Zeitpunkt beste Weltjahreszeit.

Kurz darauf begann allerdings seine Leidensgeschichte.

Verletzung bremst Marchand seit Ende Juni aus

Am 30. Juni verletzte sich Marchand während der Vorläufe über 200 Meter Brust bei den französischen Meisterschaften in Saint-Étienne an den Adduktoren. Er brach den Wettkampf anschließend ab.

Rund drei Wochen später folgte im Training in Marseille ein Rückschlag. Zwar sei der Heilungsverlauf mittlerweile positiv und die Verletzung größtenteils ausgeheilt, erklärte Frankreichs Mannschaftsarzt Sébastien Le Garrec. Vollständige Entwarnung gibt es jedoch weiterhin nicht.

Über zwei Strecken will Marchand an den Start gehen

Ein Start über die Lagen-Strecken sei mit einem nicht auszuschließenden Rückfallrisiko verbunden. Deshalb entschied sich das französische Team gegen einen Einsatz.

Komplett abgeschrieben ist Marchands Heim-EM allerdings bis jetzt nicht. Der 24-Jährige bleibt vorerst für die 200 Meter Schmetterling und die 400 Meter Freistil gemeldet.

Ob Frankreich seinen Liebling damit doch noch im Becken feiern kann, bleibt abzuwarten. Sicher ist schon jetzt: Die große Neuauflage seiner Olympia-Festspiele von Paris wird es bei dieser EM nicht geben. (fa/mp)