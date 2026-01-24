Er soll Drogen-Boss sein und Morde beauftragt haben: Ex-Olympia-Star verhaftet!

Der frühere kanadische Olympiateilnehmer Ryan Wedding ist in Mexiko festgenommen worden. Das teilten US-amerikanische Strafverfolgungsbehörden am Freitag mit. Der 44 Jahre alte Wedding wird in den Vereinigten Staaten unter anderem des Drogenhandels sowie der Anstiftung zu mehreren Morden beschuldigt. Seit März 2025 stand er auf der Liste der zehn meistgesuchten Personen des FBI.

„Er wird in die Vereinigten Staaten überführt, um sich dort vor Gericht zu verantworten“, schrieb FBI-Direktor Kash Patel bei X: „Diese Operation ist das Ergebnis einer außergewöhnlichen Zusammenarbeit mit der mexikanischen Regierung.“

Ex-Snowboard-Star Wedding war wohl unter Schutz eines Drogen-Kartells

Wedding soll sich laut US-Behörden in Mexiko unter dem Schutz des Sinaloa-Kartells aufgehalten haben. Im November war die Belohnung für die Ergreifung Weddings von 10 Millionen auf 15 Millionen Dollar erhöht worden.

Damals wurden im Rahmen der Ermittlungen gegen Wedding zehn Personen festgenommen. Sie werden beschuldigt, an der Ermordung eines Mannes im Januar 2025 in Medellin (Kolumbien) beteiligt gewesen zu sein. Nach Angaben der amerikanischen Behörden hatte der Kanadier ein Kopfgeld auf den Mann ausgesetzt, um ihn an einer Aussage zu hindern.

Netzwerk von Wedding soll jährlich 60 Tonnen Kokain geschmuggelt haben

Das Netzwerk von Wedding sei „für den jährlichen Import von etwa 60 Tonnen Kokain nach Los Angeles per Lkw aus Mexiko verantwortlich“, erklärte US-Justizministerin Pam Bondi.

Der frühere Snowboarder Wedding war 2002 bei den Olympischen Winterspielen in Salt Lake City für Kanada gestartet. Im Parallel-Riesenslalom belegte er den 24. Platz. (sid/vb)