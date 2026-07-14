Für Simon Zachenhuber ist es die erste Chance auf einen Weltmeistertitel. Der 28-jährige spricht über seinen Traum, um die WM boxen zu dürfen.

Der deutsche Profiboxer Simon Zachenhuber kämpft demnächst in Saudi-Arabien zum ersten Mal um den Weltmeistertitel des Verbands WBO im Supermittelgewicht. Der 28-Jährige tritt am 25. Juli (DAZN) in Dschidda gegen den ungeschlagenen britischen Titelverteidiger Hamzah Sheeraz an, wie sein Management bestätigte.

„Um die WM boxen zu dürfen, war schon immer mein Traum und ich werde alles dafür geben, den Gürtel mit nach Deutschland zu nehmen“ wurde Zachenhuber in der Mitteilung zitiert. Er trete als Außenseiter an. Sheeraz sei „nicht umsonst Weltmeister und hat eine starke Knockout-Quote“, fügte er hinzu.

Simon Zachenhuber boxt gegen WBO-Champion Hamzah Sheeraz

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Der Profi aus dem bayerischen Erding gewann bislang 29 seiner 30 Profi-Kämpfe. Dabei feierte er 18 vorzeitige Erfolge. Eine Niederlage steht in seiner Bilanz. Einem breiteren Publikum wurde Zachenhuber bekannt, weil er einst bei der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ mitmachte.

Der Kampf wird vor dem Hauptevent ausgetragen, bei dem sich der britische Ex-Weltmeister Anthony Joshua mit dem Albaner Kristian Prenga duelliert. (dpa/mkw)