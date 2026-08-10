Vor zehn Jahren kam Hannes Müller als Jugendlicher nach Hamburg. Was ihn an der Stadt beeindruckt – und wie er auf die Mission Titelverteidigung blickt.

Hannes Müller, hier im Duell mit einem indischen Nationalspieler, will mit Deutschland Hockey-Weltmeister werden. picture alliance / ZUMAPRESS.com | Arne van der Ben

Hannes Müller will wieder Weltmeister werden. Ab nächster Woche kämpft der Eppendorfer mit dem deutschen Hockey-Nationalteam bei der WM in Belgien um die Titelverteidigung. Den entscheidenden Schritt tat er vor zehn Jahren.

Mit 15 packte Hannes Müller seine Sachen und zog in die Ferne. „Außer Hamburg kam für mich keine andere Stadt in Frage“, erzählt der inzwischen 26-Jährige und betont: „Ich würde es in 100 von 100 Fällen wieder tun.“

Kaum verwunderlich, ist der Hockeyspieler des Uhlenhorster HC doch inzwischen Welt- und Europameister und nennt eine olympische Silbermedaille sein Eigen. Das alles begann in Köthen, einer 24.000-Seelen-Stadt in Sachsen-Anhalt, wo er als Sohn des DDR-Hockeynationalspielers Wulf Müller aufwuchs. Wie sein älterer Bruder Martin legte er den Krummstab kaum je aus der Hand und machte sich einen Namen als Talent.

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Hannes Müller genießt die Hockey-Hochburg Hamburg

Und für ein Hockeytalent ist Hamburg eine gute Adresse. „Es ist ein Wahnsinn, was es auf dieser kleinen Fläche alles gibt“, staunt Müller immer noch. Als Bundesliga-Siebter war Uhlenhorst vorige Saison nur die Nummer vier in Hamburg, hinter dem Polo Club, dem Club an der Alster und Harvestehude. Aufs erste Lokalderby Ende September freut er sich schon: „Freitagabend, Flutlicht vor 800, 900 Zuschauern, da herrscht eine besondere Stimmung.“

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Als er 2016 an Alster und Elbe zog, kam er zunächst bei Familie Kutter unter, die die Müllers schon lange von Nachwuchsturnieren kannten. „Ich wurde direkt als Familienmitglied behandelt, das ist sehr schön gewesen“, blickt Müller zurück. Mit seinem Neu-Bruder Christopher Kutter bestritt er sein erstes Junioren-Länderspiel und spielt immer noch beim UHC zusammen. Manchmal ist Hockey ganz buchstäblich eine große Familie. Müllers Freundin Lena Micheel spielt in der Bundesliga für Großflottbek.

WM-Gegner: Malaysia, Belgien und Frankreich

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Am Montag fährt Müller mit der Nationalmannschaft ins belgische Wavre, wo die WM-Vorrundenspiele gegen Malaysia (15. August), Belgien (17. Belgien) und Frankreich (19. August) stattfinden. „Es gibt sechs, sieben Teams, die an einem guten Tag jedes andere schlagen können“, taxiert der Psychologie-Student das Teilnehmerfeld bei Kaffee und Apfelschorle in einem Café nahe seiner Wohnung in Eppendorf: „Aber wir fahren natürlich hin, um Weltmeister zu werden.“

Der Hockey-Champion ist Fan einer anderen Sportart, seine Mutter Heike war eine erfolgreiche Handballerin. Für ihren Sohn passte Hockey dann doch besser. „Ich bin nicht der Größte und es war recht schnell klar, dass ich nicht mehr so sehr wachsen werde“, erzählt Müller.

Hannes Müller outet sich als Schlager-Fan

Im Vergleich zum Handball fristet Hockey trotz aller Erfolge immer noch ein Schattendasein. „Das Regelwerk ist nicht einfach und du brauchst drei bis fünf Kameras, um das Geschehen wirklich einzufangen“, schildert Müller: „Sonst ist es im Fernsehen sehr schwer zu sehen, weil der Sport so schnell ist.“

Sollten Müller und Co. in Belgien mal wieder schneller sein als alle anderen, dürfte aus der deutschen Kabine am 30. August zur Feier des Finaltages Mickie Krauses „Baila baila“ erklingen, gesungenes Touristen-Spanisch zu Ballermann-Beats. Privat hört Deutschlands Nummer 25 lieber anderen Schlager: Das Helene-Fischer-Konzert im Volksparkstadion besuchte er gemeinsam mit seinem Vater. „Die Lebensfreude“, sagt Müller, „die bei Schlagerkonzerten herrscht, ist schon enorm.“