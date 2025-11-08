„Er kann Menschen verbinden“: Dieser Sport-Star erhält einen Bambi

Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer wird in der kommenden Woche mit dem Medienpreis Bambi geehrt. Dies teilten die Bambi-Verantwortlichen mit. Der 25-Jährige erhält den Preis am 13. November (20.15 Uhr/Prime Video) bei der Verleihung in den Bavaria Studios in Grünwald.

„Als Sportler und ‚Sportfluencer‘ inspiriert er Hunderttausende Menschen, an sich zu glauben und für ihre Ziele zu kämpfen. Er zeigt, dass sich harte Arbeit, Disziplin und Leidenschaft auszahlen und Sport weit mehr sein kann als Wettkampf – er kann Menschen verbinden und Hoffnung schenken“, hieß es in der Begründung der Bambi-Organisatoren.

Leo Neugebauer feiert seinen Sieg bei der Weltmeisterschaft. IMAGO / Imagn Images Leo Neugebauer feiert seinen Sieg bei der Weltmeisterschaft.

Neugebauer hatte im September bei den Weltmeisterschaften in Tokio nach einem dramatischen Wettkampf als dritter deutscher Zehnkämpfer nach Torsten Voss (1987) und Niklas Kaul (2019) Gold gewonnen. (sid/mp)