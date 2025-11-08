mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Die Bambi-Trophäe

Der Bambi ist ein jährlich in Deutschland verliehener Medien- und Fernsehpreis. Foto: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

„Er kann Menschen verbinden“: Dieser Sport-Star erhält einen Bambi

kommentar icon
arrow down

Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer wird in der kommenden Woche mit dem Medienpreis Bambi geehrt. Dies teilten die Bambi-Verantwortlichen mit. Der 25-Jährige erhält den Preis am 13. November (20.15 Uhr/Prime Video) bei der Verleihung in den Bavaria Studios in Grünwald.

„Als Sportler und ‚Sportfluencer‘ inspiriert er Hunderttausende Menschen, an sich zu glauben und für ihre Ziele zu kämpfen. Er zeigt, dass sich harte Arbeit, Disziplin und Leidenschaft auszahlen und Sport weit mehr sein kann als Wettkampf – er kann Menschen verbinden und Hoffnung schenken“, hieß es in der Begründung der Bambi-Organisatoren.

Leo Neugebauer feiert seinen Sieg bei der Weltmeisterschaft. IMAGO / Imagn Images
Leo Neugebauer mit Goldmedaille und Deutschland Fahne.
Leo Neugebauer feiert seinen Sieg bei der Weltmeisterschaft.

Neugebauer hatte im September bei den Weltmeisterschaften in Tokio nach einem dramatischen Wettkampf als dritter deutscher Zehnkämpfer nach Torsten Voss (1987) und Niklas Kaul (2019) Gold gewonnen. (sid/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test