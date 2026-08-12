Die Los Angeles Lakers sind eines der berühmtesten Sportteams der Welt. Nun wechselt die Basketball-Mannschaft erneut den Besitzer. Und das zu einem bislang unerreichten Betrag.

Laufen möglicherweise bald für einen neuen Besitzer auf: die Los Angeles Lakers um Star-Spieler Luka Doncic (l./hier mit Ex-Teamkollege LeBron James) picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Lynne Sladky

Die Los Angeles Lakers wechseln zu einem Rekordpreis erneut den Besitzer. Neue Eigentümer des ikonischen Basketball-Clubs werden Joshua Kushner und Bob Iger, wie der Sender ESPN meldete. Die beiden sollen dem Bericht zufolge mehr als zwölf Milliarden Dollar (rund 10,4 Milliarden Euro) für das Team aus der nordamerikanischen Eliteliga NBA bezahlen.

Kushner ist der Bruder von Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und hätte als Investor zuletzt eine Schlüsselrolle bei dem umstrittenen Deal der FIFA zum Verkauf der Rechte an Fußball-Weltmeisterschaften spielen sollen - der aber scheiterte nach heftigen Protesten aus der Fußball-Welt. Iger war früher Chef von Disney, jenem US-Medienkonzern, dem der Sender ESPN gehört.

Zwei Milliarden mehr als noch 2025

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„Als lebenslange NBA-Fans fühlen wir uns zutiefst geehrt, die Möglichkeit zu bekommen, die Los Angeles Lakers zu übernehmen, einem der legendärsten Sportteams der Welt“, teilten Kushner und Iger in einem Statement mit.

Laut Medien neuer Besitzer der Los Angeles Lakers: Josh Kushner, Multimilliardär, Investor und Bruder von Trumps Schwiegersohn. Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Erst 2025 waren die Lakers, die durch Basketball-Ikonen wie Kareem Abdul-Jabbar, Earvin „Magic“ Johnson, Kobe Bryant oder Shaquille O'Neal einer der bekanntesten Vereine der Welt geworden sind, für die damalige Rekordsumme von zehn Milliarden Dollar verkauft worden. Der Unternehmer Mark Walter schlug vor einem Jahr zu – nun fließt offenbar noch mal mehr Geld.

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Bericht: Lakers-Offerte statt Deal in Las Vegas

Kushner und Iger verwiesen in ihrer Reaktion auf die Familie Buss, die von 1979 bis zum Vorjahr die Haupteigentümerin der Lakers war und das Team in der Zeit zu einer globalen Marke machte: „Unser langfristiges Ziel ist es, auf diesem Fundament aufzubauen, auf höchstem Niveau zu spielen und diesem außergewöhnlichen Team, seinen Fans und der Stadt Los Angeles zu dienen.“

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Laut ESPN hätte das milliardenschwere Duo eigentlich in ein Team in Las Vegas investieren wollen, sich dann aber überraschend für ein aggressives Angebot für die Lakers entschieden. Dort ist Luka Doncic nach dem Weggang von LeBron James in diesem Sommer der größte Star. (mp/dpa)