Er darf trotz Pleite gegen deutschen Teenie spielen – was das für Schönhaus bedeutet

Es ist bislang die Geschichte der diesjährigen Bitpanda Hamburg Open. Wildcard-Teilnehmer Max Schönhaus (472 der Welt) besiegte in der Qualifikation gleich zwei Top-100-Spieler und spielte sich so erstmals ins Hauptfeld eines ATP-Turniers. Sein Sieg über Marcos Giron machte die Sensation perfekt. Trotzdem tauchte Giron plötzlich wieder im Spielplan auf. Er war wortwörtlich der glücklichste Verlierer am Rothenbaum – und auch Schönhaus profitierte indirekt vom Glück des eigentlich unterlegenen US-Amerikaners.

Die Auslosung am Samstag hatte eigentlich ergeben, dass die vier Quali-Sieger auf Ben Shelton (6.), Flavio Cobolli (12.), Daniel Altmaier (64.) und Zizou Bergs (39.) treffen würden. Für die große Kettenreaktion bei den Hamburg Open sorgte dann die kurzfristige Absage des brasilianischen Shootingstars João Fonseca (19 Jahre, 29.). Er zog erst nach der Auslosung aufgrund von „leichten Beschwerden im rechten Handgelenk“ raus, wie das Turnier mitteilte.

Durch das Fehlen von Fonseca wurde ein weiterer Platz im Hauptfeld frei, den ein „Lucky Loser“ füllen sollte. Die Spieler, die im Finale der Qualifikation ausscheiden, können sich üblicherweise in eine Lucky-Loser-Liste eintragen. Per Los wird anschließend entschieden, wer als glücklicher Verlierer eine zweite Chance erhält, in diesem Fall Giron.

Schönhaus trifft am Rothenbaum auf deutschen Profi

Anders als bei Fonsecas Absage von Turnierseite verkündet, zieht Yannik Hanfmann, der eigentlich auf den Brasilianer treffen sollte, nicht kampflos in die zweite Runde ein. Anstelle von Fonseca rückte einer der Qualifikanten, zu denen jetzt auch Lucky Loser Giron zählte, nach. Auch diese Entscheidung, welcher Qualifikant gegen wen spielt, wurde ausgelost.

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Glück für Schönhaus, könnte man meinen. Denn Giron, der vermeintlich anstelle vom deutschen Teenie gezogen worden ist, bekam das wohl härteste Los zugewiesen. Er muss sich in der ersten Runde der Hamburg Open gegen seinen an zwei gesetzten Landsmann Ben Shelton beweisen. Auch Schönhaus bekommt es am „German Tennis Day“ mit einem Landsmann zu tun. Er tritt am Montag im deutschen Duell gegen Yannick Hanfmann an, und ersetzt damit Fonseca.