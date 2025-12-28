Bei Pietreczko-Aus: Plötzlich tauchten zwei DFB-Stars bei der Darts-WM auf

Ricardo Pietreczko hatte nach seinem enttäuschenden Aus bei der Darts-WM nichts zu sagen und entschwand kommentarlos aus dem Alexandra Palace. Das konnte man von den beiden deutschen Fußball-Nationalspieler Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach) und Maximilian Beier (Borussia Dortmund) nicht behaupten – das Duo besuchte in London nicht nur die Abendsession, sondern war plötzlich bei DAZN am Mikro zu hören.

Kleindienst und Beier sprachen über ihre Leidenschaft für Darts und ihren Blick auf das Fußball-Jahr 2026. Gladbach-Profi Kleindienst trug dabei einen Pullover mit der Aufschrift „The best time of the year“. Darunter war eine Dartscheibe mit einer Weihnachtsmütze zu sehen.

Pietreczko scheidet bei der Darts-WM in Runde 3

Für Pietreczko lief der Abend weniger launig. Das 2:4 gegen Schwedens Debütant Andreas Harrysson ist für den 31-Jährigen ein bitterer Rückschlag. „Er ist kein angenehmes Los, aber ich würde tatsächlich sagen, er ist eines der leichteren Lose in der dritten Runde“, hatte Pietreczko zuvor in einem Interview bei Sport1 über den bärtigen Schweden gesagt. Harrysson hatte in Runde eins Ex-Europameister Ross Smith bezwungen.

Anders als 2024 (Niederlage gegen den späteren Weltmeister Luke Humphries) und 2025 (Achtelfinal-Aus gegen Englands Topspieler Nathan Aspinall) verlor Pietreczko diesmal aus der Favoritenrolle heraus. Durch das Aus in Runde drei verpasst der Spieler mit dem Pokemon-Spitznamen „Pikachu“ auch den Sprung unter die besten 32 der Welt. (dpa/lam)