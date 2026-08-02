Nächster Rückschlag für Lenny Krieg: Die Green Bay Packers haben den deutschen Kicker nach nur 48 Stunden wieder entlassen. Der Berliner wartet damit weiter auf seinen ersten NFL-Einsatz.

Lenny Krieg, hier noch im Dress der Atlanta Falcons, musste bei den Green Bay Packers seinen Dienst sehr fix wieder quittieren. picture alliance/dpa | Andreas Gora

Der deutsche Kicker Lenny Krieg ist von den Green Bay Packers aus der National Football League (NFL) nach nur 48 Stunden entlassen worden. Wie die Franchise aus dem US-Bundesstaat Wisconsin bestätigte, wurde dem gebürtigen Berliner gekündigt, um Platz für Verstärkung auf einer anderen Position zu schaffen.

Der 23-Jährige hatte im Trainingslager die Chance bekommen, mit Rookie Trey Smack um einen Platz im Team zu kämpfen. Nach nur zwei Tagen trennten sich die Packers nun von Krieg, um die Möglichkeit zu haben, Long Snapper Cal Adomitis sowie Wide Receiver Kaden Prather zu verpflichten.

Krieg hatte den Sprung in die NFL über das International Player Pathway Program (IPP) geschafft, 2025 unterschrieb er einen Dreijahresvertrag bei den Atlanta Falcons. Zum Einsatz kam er jedoch nicht. Nach der Saison reichten ihn die Falcons an die New York Jets weiter, die ihn Anfang Juni ebenfalls ohne Einsatz entließen. (sid/mkw)