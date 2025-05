Engel am Rothenbaum: Deutsches Top-Talent (17) siegt in Hamburg weiter

Anschwellender Applaus, vereinzelte „Huh, huh“-Rufe: Justin Engel hebt verhalten seine rechte Hand zum Gruß an die rund 400 Zuschauer:innen, die sich am Rothenbaum auf Nebenplatz zwei eingefunden haben. Am Montag hat der 17-Jährige auf dem Centre Court seinen ehemaligen Babysitter Jan-Lennard Struff besiegt, nun feiert er an der Seite von Hans Max Rehberg (21) sein Doppel-Debüt bei den Hamburg Open – erfolgreich!

Gegner sind die US-Amerikaner Nathaniel Lammons und Jackson Withrow, die zusammen auf der ATP-Tour schon neun Siege eingefahren haben. Doch wie so oft, ist Tennis zu Viert auch hier eine knappe Kiste. Weil Rehbergs erster Aufschlag bisweilen wackelt, muss das deutsche Duo im ersten Satz einen Breakball abwehren, ist selbst bei 5:4-Führung aber auch nur zwei Punkte vom Satzgewinn entfernt. Im Tie-Break riskieren Engel und Rehberg zu viel und produzieren beide je einen Doppelfehler – das US-Duo setzt sich mit 7:4 durch.

Bayerisches Duo siegt bei den Hamburg Open

Im zweiten Durchgang kommen die 200-Stundenkilometer-Aufschläge von beiden Seiten nicht mehr so konstant und präzise. Den jungen Deutschen gelingt gleich ein Break, die Amerikaner kontern schnell, doch mit dem Break im zehnten Spiel entscheidet das bayerische Duo (Engel stammt aus Nürnberg, Rehberg aus München) den Satz für sich.

Rehberg drückt der Schlussphase seinen Stempel auf

Dem fälligen Match-Tiebreak drückt Rehberg seinen Stempel auf. Mit zwei starken Returns verwandelt er den Rückstand durch einen Doppelfehler Engels in eine 5:4-Führung, die die Youngster nicht mehr aus der Hand geben. Als die Amerikaner einen Aufschlag Rehbergs ins Aus verziehen, ist nach 98 Minuten alles vorbei. Engel und Rehberg siegen 6:7 (4:7), 6:4, 10:5, ihr Gegner im Viertelfinale wird noch ermittelt.

Im Einzel steht er für die deutsche Nachwuchshoffnung bereits fest: Engel tritt am Mittwoch in der zweiten Runde gegen den an Nummer drei gesetzten Russen Andrey Rublev an. Der verbrachte den Dienstag nicht mit Doppel-Spielen, sondern mit einer Autogrammstunde.