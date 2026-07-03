St. Paulis Ben Ellermann will bei der Siebener-Rugby-Europameisterschaft in Eidelstedt „auch die Großen schlagen“. Zum Start geht es gegen Tschechien.

Durchschnaufen und durchstarten: Beim EM-Turnier in Hamburg will das deutsche Siebener-Rugby-Team alles dafür tun, um ein hartes Jahr zu einem krönenden Abschluss zu bringen.

„Vor heimischem Publikum ist es immer schön“, freut sich Ben Ellermann vom FC St. Pauli: „Die Saison war ziemlich lang, aber wir wollen mit frischem Elan zeigen, was wir draufhaben.“

Deutsches Siebener-Rugby-Team hat viele Verletzte

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Der 28-Jährige ist fit, aber Spielmacher Niklas Koch zählt zu einigen Verletzten, die am Wochenende am Steinwiesenweg nicht eingreifen können. Ein wenig ist es der Fluch des Erfolgs. Die deutsche Sieben qualifizierte sich für die Weltserie, die 2026 auf drei Turnieren in Hongkong, Valladolid und Bordeaux entschieden wurde. Schön, aber auch anstrengend.

Dabei gelangen Siege gegen Großbritannien, Kenia, Uruguay und die USA, am Ende stand Platz elf unter zwölf Nationen. Er sei „superstolz auf das junge Team“, sagt Ellermann. Der Europameister von 2019 betont aber: „Auf Platz elf wollen wir nicht bleiben, wir wollen die großen Teams schlagen.“

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EM-Turnier findet in Hamburg und Split statt

In Eidelstedt wäre das letzte Gruppenspiel gegen Spanien (Samstag, 13.20 Uhr) so eine Gelegenheit. Am Freitag treffen Ellermann und Co. zunächst auf Tschechien (13.20 Uhr) und Polen (18.35 Uhr), am Samstag und Sonntag stehen dann die K.o.-Spiele auf dem Programm. Wer Europameister wird, entscheidet sich erst drei Wochen später beim zweiten EM-Turnier im kroatischen Split.

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Beide Turniere sind gleichrangig, die halbe Ernte kann in Hamburg also eingefahren werden. Wenn es nach Ellermann geht, sollen Erfolge aber nicht nur am Steinwiesenweg gefeiert werden. „Beim Siebener-Rugby kann sich in wenigen Sekunden alles verändern“, preist der Flügelstürmer die schnelle Rugby-Variante mit 14 Minuten Spielzeit an. Und hofft: „Natürlich ist es mein Traum, irgendwann einmal am Millerntor zu spielen.“

Die Rugbyspielerinnen tragen ihre Europameisterschaft auf dieselbe Weise aus wie die Männer. Am Steinwiesenweg treffen die deutschen Frauen in ihrer Vorrunden-Gruppe auf Tschechien (Freitag, 10.50 Uhr), Polen (Freitag, 16.05 Uhr) und die Türkei (Samstag, 10.50 Uhr).