EM-Halbfinale: Wird „Slim Jesus“ (18) für unsere Basketballer zur Gefahr?

Nachwuchsstar, Aufsteiger, „finnish golden boy“. Miikka Muurinen ist ein Hingucker bei der Basketball-EM, und der Hype um den Teenager in vollem Gange.

Nein, Wasser in Wein verwandeln kann Miikka Muurinen nicht. Noch nicht, sagt er, „mal sehen, wann ich diesen Trick lerne.“ Doch der „Slim Jesus“, der aufgehende Stern im finnischen Basketball, kann immerhin schon „ein paar Sekunden über Wasser gehen, wenn ich schnell genug bin“.

An Selbstbewusstsein mangelt es Muurinen kaum, so viel ist klar, das unterstreichen seine Aussagen im heimischen Portal „Iltalehti“ nur zu gut. Der 18-Jährige, geboren in Järvenpää, rund 40 Kilometer nordöstlich von Helsinki, ist bei der EuroBasket ein Hingucker, gilt als „Golden Boy“ der überraschend starken Finnen. Doch der Hype ist nicht neu.

„Slim Jesus“ mit Finnland gegen Deutschland

US-Influencer Cam Wilder gab Muurinen den Namen „Slim Jesus“, der Aufsteiger mag ihn, die Fans lieben ihn. Es gibt mittlerweile sogar einen Rap-Song über den Teenager, der Text ist reine Vergötterung – natürlich.

„Jeder kennt den Mann aus Nazareth, der Wasser in Wein verwandelte. Jetzt lernt Miikka Muurinen kennen, der Müll in einen Schatz verwandelt“, heißt es darin. Oder: „Du bist zu klein, geh nach Hause und wachse, Slim Jesus dunkt dir ins Gesicht, und lässt dich bezahlen, Bruder.“

Große Worte über den 2,10-m-Riesen, der noch für die AZ Compass Prep High School in Chandler im US-Bundesstaat Arizona spielt. 2027 wird er im NBA-Draft gezogen, und zwar früh, wenn es so wie bislang für ihn weitergeht.

Miikka Muurinen: Swag, Tattoos und große Ziele

Muurinen hat den Swag, unter dem verwuschelten Pony trägt er manchmal – etwa in seinem Instagram-Profil – eine Sonnenbrille, die das halbe Gesicht verdeckt, sein rechter Arm ist komplett tätowiert. Eingestochen ist die Horrorfratze von Michael Myers aus den berühmten Halloween-Filmen, darunter steht: „The only impossible journey is the one you never begin“, also: Die einzig unmögliche Reise ist die, die du nie beginnst.

Seine Reise hat längst begonnen, zuletzt führte sie Muurinen nach Riga. In Lettland spielt der Forward am Freitag (16 Uhr/RTL und MagentaSport) im EM-Halbfinale gegen Deutschland, gegen den Weltmeister. Die bedeutende Aufgabe dürfte ihn nicht aus der Ruhe bringen.

„Ich bin einfach ein selbstbewusster Typ. Ich möchte in allem, was ich tue, der Beste sein“, sagt X-Faktor Muurinen, der das Gruppenspiel gegen die Deutschen verpasst hatte. Auch diesmal soll er mit seiner extrovertierten Art wieder Feuer bringen.

„Zehn Dreier in dein Gesicht, jetzt ist dein Wille dahin“, lautet eine Zeile im Rap-Song, „Gott vergibt, aber Slim Jesus? Nein, er zieht weiter.“ Wohin sein Weg auf kurz oder lang führt, dürfte klar sein. (sid/pmk)