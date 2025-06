EM-Gold für Hamburg! Olympia-Duo feiert größten Karriere-Erfolg

Die Seglerinnen Marla Bergmann und Hanna Wille haben erstmals den EM-Titel in der olympischen Klasse 49erFX gewonnen. Die Hamburgerinnen setzten sich bei der Europameisterschaften im griechischen Thessaloniki gegen die Konkurrenz durch – nach insgesamt sechs Tagen und 13 Rennen waren lediglich Georgia und Antonia Lewin-Lafrance aus Kanada besser, die jedoch außerhalb der europäischen Wertung blieben.

„Ich bin einfach nur erleichtert, es war ein ziemlich anstrengendes Medaillen-Rennen“, sagte Wille: „Die ganze Woche war wirklich hart für den Kopf, ich bin einfach nur froh, dass es vorbei ist und wir es an die Spitze geschafft haben.“

Ziel: Medaille in 2028 bei den Olympischen Spielen

Für das Team vom in Hamburg-Nienstedten beheimateten Mühlenberger Segel-Club ist es der erste große Erfolg im Senioren-Bereich, zuvor triumphierte das Duo schon bei der Junioren-EM 2023, sowie der U21-WM 2021. Nach dem sechsten Platz bei den Olympischen Spielen in Frankreich streben Bergmann/Wille nun eine Medaille bei den Sommerspielen 2028 in den USA an.

Für das German Sailing Team überzeugten auch die Hamburgerinnen Sophie Steinlein und Catherine Bartelheimer vom Norddeutschen Regatta Verein mit dem fünften Rang im offenen Gesamtklassement.(sid/abl)