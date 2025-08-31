EM-Comeback nach Schock? Bundestrainer Mumbru hat Krankenhaus verlassen

Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru hat das Krankenhaus im finnischen Tampere verlassen und ist weiter auf dem Weg der Besserung. Darüber informierte der Deutsche Basketball Bund (DBB) bei der EM.

Mumbru war am vergangenen Montag ins Krankenhaus gebracht worden und verbrachte dort fünf Nächte. Am Samstagabend durfte er zurück ins Teamhotel.

Bundestrainer Mumbru leidet an einem „akuten Abdomen“

Mumbru werde im Teamhotel weiter medizinisch betreut, hieß es vom DBB. Beim EM-Start gegen Montenegro sowie gegen Schweden und Litauen wurde der 46 Jahre alte Spanier von seinem Assistenten Alan Ibrahimagic vertreten. Dieser schilderte, dass Mumbru schon Tage vor seiner Einlieferung ins Krankenhaus über Unwohlsein geklagt habe. Teamarzt Oliver Pütz berichtete am ersten Ruhetag, Mumbru leide an einem „akuten Abdomen“.

Assistent Alan Ibrahimagic betreut das deutsche Team aktuell hauptverantwortlich. IMAGO/Alexander Trienitz Assistent Alan Ibrahimagic betreut das deutsche Team aktuell hauptverantwortlich.

„Er ist komplett in die Analyse involviert. Es geht ihm immer besser. Wie da der genaue Ablauf ist, ist seine Sache und die der medizinischen Abteilung. Am Ende geht die Gesundheit vor. Wenn er sich erholt hat, kann er wieder zurückkehren. Aber wie schnell das geht, kann ich nicht sagen“, sagte Ibrahimagic.

Das könnte Sie auch interessieren: Bundestrainer im Krankenhaus: Basketballer ohne Coach beim EM-Start

Das Vorrundenspiel gegen Großbritannien am Montag (15.30 Uhr/RTL und MagentaSport) wird in jedem Fall Ibrahimagic als Cheftrainer betreuen. Für die Partie gegen Gastgeber Finnland am Mittwoch (19.30 Uhr) konnte der Verband noch keine Information geben. Bisher haben die Basketballer alle drei Spiele deutlich gewonnen. (dpa/hen)