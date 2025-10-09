mopo plus logo
Vinicius Junior Superstar von Real Madrid

Im Haus von Reals Superstar Vinicius Junior brach am Donnerstagvormittag ein Brand aus – er selbst war nicht zu Hause. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Elektrischer Defekt: Brand im Haus von Real-Madrid-Star Vinicius Junior

Im Haus des brasilianischen Fußball-Stars Vinicius Junior in Madrid ist am Donnerstag ein Brand ausgebrochen. Der Real-Stürmer war nicht zu Hause, niemand wurde verletzt – Vinicius Junior befindet sich derzeit mit der Nationalmannschaft in Südkorea, wo am Freitag ein Test-Länderspiel stattfindet.

Am Vormittag war die Feuerwehr in die Siedlung La Moraleja im Norden von Madrid ausgerückt. Ursache für den Brand war übereinstimmenden spanischen Medienberichten zufolge ein elektrischer Defekt in der Sauna im Keller des Luxus-Anwesens. Die Sauna brannte demnach ab, Rauch zog in zwei weitere Stockwerke. Gegen 12 Uhr sei alles unter Kontrolle gewesen. (sid/fw)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

