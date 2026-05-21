Streit um Ausgleichstor: DEB-Team sauer über Schiedsrichterentscheidung

Der späte 3:3-Ausgleich gegen die USA sorgt bei Deutschlands Eishockey-Team für mächtig Ärger. NHL-Torhüter Philipp Grubauer sprach nach dem 3:4 nach Penaltyschießen gegen den Weltmeister von einer „klaren Fehlentscheidung“. Den Goalie wunderte, weshalb Bundestrainer Harold Kreis den Treffer nicht mit einer sogenannten Challenge überprüfen ließ.

„Der Schiedsrichter hat gesagt, für so eine Aktion gibt es keine Challenge“ begründete wiederum der Coach seinen Verzicht. Der 67-Jährige erhält im Normalfall ein Zeichen von Video-Analysten, wenn es Aussicht auf eine Challenge gibt. Nationalspieler Frederik Tiffels hatte dazu beim Schiedsrichter auf dem Eis wegen einer Challenge nachgefragt. „Der Puck war die ganze Zeit frei“, erklärte der Referee.

Kreis kritisiert ausbleibenden Pfiff bei Eishockey-WM

Eigentlich schien Grubauer beim Stand von 3:2 für Deutschland eine Hand auf dem Puck zu haben. Die US-Amerikaner stocherten weiter, bis die Scheibe frei sichtbar war und Tommy Novak zum 3:3 traf. „Niemand hat verstanden, warum er nicht pfeift“, monierte Kreis. Den ausgebliebenen Pfiff hätte der Bundestrainer nicht überprüfen lassen dürfen. Für eine Torhüterbehinderung seien die Bilder demnach nicht eindeutig gewesen. Womöglich hat Kreis aber auch das Risiko gescheut.

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Ist eine Trainer-Challenge durch Videobilder erfolgreich, wäre das Tor zurückgenommen worden. Kann die Entscheidung vom Schiedsrichter auf dem Eis durch Videobilder nicht eindeutig widerlegt werden, würde das Tor zählen und die deutsche Mannschaft hätte als Strafe zwei Minuten mit einem Spieler weniger agieren müssen.

Auswirkungen bei erfolgloser Challenge.

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„Das darf man nicht außer Acht lassen“, sagte Kreis. Bislang gehörte das Unterzahlspiel der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes in diesem Turnier klar zu den Schwächen. Eine Zwei-Minuten-Strafe kurz vor Schluss wegen einer verlorenen Challenge hätte die Wahrscheinlichkeit einer Niederlage deutlich erhöht. So erkämpfte die deutsche Mannschaft zumindest einen Punkt und hat weiterhin Chancen auf den Viertelfinal-Einzug.

Kreis verzichtete bereits zum WM-Start gegen Finnland (1:3) beim ersten Gegentreffer auf eine Überprüfung. Auch dort wurde Grubauer vom Gegner behindert. (dpa/sil)