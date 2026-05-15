Eishockey-WM: Deutschland unterliegt zum Auftakt Finnland

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist mit einer Niederlage in die Weltmeisterschaft in der Schweiz gestartet. Die Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis verlor das erste Vorrundenspiel in der Gruppe A in Zürich gegen den Olympia-Dritten Finnland mit 1:3 (0:1, 0:0, 1:2).

Der Straubinger Stefan Loibl (49.) traf zum zwischenzeitlichen 1:2 für das Team des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB), der das Viertelfinale als Ziel ausgegeben hat. Für die Finnen waren Anton Lundell (9.), Jesse Puljujärvi (44.) und Aatu Räty (56.) erfolgreich.

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Für die deutsche Mannschaft steht am Sonntag (20.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport) das zweite Vorrundenspiel gegen Lettland an. Weitere Gegner sind Gastgeber Schweiz, Titelverteidiger und Olympiasieger USA, Ungarn, Österreich und Aufsteiger Großbritannien. (sid)