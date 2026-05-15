mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Deutsche und finnische Spieler schauen dem Puck hinterher, der vor dem Tor liegt

Für das DEB-Team setzte es zum Auftakt in die Eishockey-WM gegen das favorisierte Finnland eine Niederlage. Foto: IMAGO/justpictures.ch

Eishockey-WM: Deutschland unterliegt zum Auftakt Finnland

kommentar icon
arrow down

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist mit einer Niederlage in die Weltmeisterschaft in der Schweiz gestartet. Die Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis verlor das erste Vorrundenspiel in der Gruppe A in Zürich gegen den Olympia-Dritten Finnland mit 1:3 (0:1, 0:0, 1:2).

Der Straubinger Stefan Loibl (49.) traf zum zwischenzeitlichen 1:2 für das Team des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB), der das Viertelfinale als Ziel ausgegeben hat. Für die Finnen waren Anton Lundell (9.), Jesse Puljujärvi (44.) und Aatu Räty (56.) erfolgreich.

Das könnte Sie auch interessieren: HSV-Abschied? Was bei Dompé schon feststeht

Für die deutsche Mannschaft steht am Sonntag (20.20 Uhr/ProSieben und MagentaSport) das zweite Vorrundenspiel gegen Lettland an. Weitere Gegner sind Gastgeber Schweiz, Titelverteidiger und Olympiasieger USA, Ungarn, Österreich und Aufsteiger Großbritannien. (sid)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test