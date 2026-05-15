Schwerer kann ein WM-Auftakt kaum sein: Mit Finnland wartet an diesem Freitag (16.20 Uhr/ProSieben und Magentasport) nicht nur der Olympia-Dritte auf die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes. Für Moritz Seider agieren die Finnen wie eine Maschine. „Sie sind so ein bisschen wie ein Roboter“, erklärte der NHL-Verteidiger der Detroit Red Wings. „Da sind alle kleine Dinge bis ins Detail ausgefeilt.“

Finnland ist nicht der deutsche Lieblingsgegner bei einer Eishockey-WM. Zuletzt gab es drei knappe Niederlagen in Serie. „Sie sind immer strukturell gut aufgestellt“, sagte Seider.

NHL-Star Draisaitl ist bei der WM nicht dabei

Zuletzt gelang es einer deutschen Mannschaft bei der WM in der Slowakei 2019 beim 4:2, den vierfachen Weltmeister zu bezwingen. Superstar Leon Draisaitl, der diesmal nicht im WM-Team dabei ist, traf damals doppelt.

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Bundestrainer Harold Kreis sieht es lieber, am Anfang gegen die Top-Nationen zu spielen. Dann sind NHL-Star Aleksander Barkov und Co. womöglich noch nicht im Rhythmus. Dennoch geht Finnland als klarer Favorit ins Match. „Sie haben den Anspruch, Weltmeister zu werden“, sagte Stürmer Dominik Kahun. „Wir werden sehr viel laufen müssen. Von der ersten bis zur 60. Minute müssen wir bereit sein.“ (dpa/vb)