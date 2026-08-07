Eintritt ist frei! Schon wieder Spitzen-Tennis am Rothenbaum

Nach dem ATP- und dem WTA-Turnier folgt ab Sonntag der Ladies & Gents Cup für die zweite Reihe der Tennis-Profis. Auf wen Sie achten sollen – ein Überblick. Der Eintritt ist frei.

Mina Hodzic (24) will nach ihrer Sperre aus dem vergangenen Jahr wieder angreifen. Witters

Runde drei am Rothenbaum. Nach dem ATP- und dem WTA-Turnier folgt ab Sonntag der Ladies & Gents Cup für die zweite Reihe der Tennis-Profis. Mit freiem Eintritt und vielen deutschen Talenten. Die MOPO stellt zehn von ihnen vor.

Tessa Brockmann (20, Itzehoe, 265. der Welt): Bei ihrer Billie-Jean-King-Cup-Nominierung 2025 sorgte ein zunächst nicht akzeptierter Reisepass für Aufsehen. Inzwischen hat sie sich etabliert und startet am Rothenbaum als beste Deutsche.

Tessa Brockmann (20) geht beim Damenturnier am Rothenbaum als beste Deutsche an den Start. Witters

Mina Hodzic (24, Moers, 305.): Gewann bereits drei ITF-Titel. 2025 wurde sie für drei Monate gesperrt, weil sie mit Jordi Marse-Vidri trainierte, der wegen Spielmanipulation bis 2035 gesperrt wurde.

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Victoria Brand verzauberte Hamburg beim WTA-Turnier

Victoria Brand (16, Kiel, 992.): Die Schülerin verzauberte die Fans beim WTA-Turnier in Hamburg mit einem Sieg in der Quali und kehrt nun per Wildcard zurück.

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Sonja Zhenikhova (18, Berlin, 1098.): Außerhalb der Top 1000 erhält Zhenikhova eine Wildcard. Im Doppel gewann sie 2025 bei den French Open den Juniorinnen-Titel mit Eva Bennemann (18, Dortmund) und will nun auch im Einzel überzeugen.

Tom Gentzsch (22) ist der Rising Star im deutschen Herrentennis und will am Rothenbaum weiter punkten. Witters

Tom Gentzsch (22, Ratingen, 185.): Wechselte erst mit 14 vom Handball zum Tennis. Ließ sich nach dem Fachabi zum Trainer ausbilden. Machte in den vergangenen zwölf Monaten mehr als 200 Ranglistenplätze gut.

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Die WochenMOPO 32/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • Klimawandel: Platzt nun der Traum vom Sommerurlaub im Süden? • Autoscooter: 100 Jahre Vollgas, Rammen, Anbaggern • 16 Seiten Sport: Irvines Abgang und die Folgen für St. Pauli • 40 Seiten Rätsel und Kultur: Maximale Metal-Power beim „Elbriot“, das MS Dockville und vieles mehr

Diego Dedura (18, Berlin, 193.): Bis 2025 spielte er als Dedura-Palomero. War der erste 2008 geborene Spieler, dem ein ATP-Sieg gelang. Danach legte sich der gläubige Youngster auf ein gemaltes Kreuz.

Henri Squire (25, Düsseldorf, 211.): Hatte die Lust am Tennis schon verloren. Studierte in den USA, wo der College-Sport die Motivation zurückbrachte. In Hamburg gewann er 2024 seinen ersten Challenger-Titel.

Marvin Möller (27, Hamburg, 319.): Verletzungen bremsten das einstige Supertalent aus. Gab nicht auf und gewann im Juli seinen ersten Challenger-Titel.

Ein French-Open-Sieger ist auch dabei

Mika Petkovic (19, Hamburg, 429.): Absolviert nebenbei ein Strecker-Abitur, das er dank einer Kooperation von Schule und Verband 2027 abschließen will. Schwester Anna (21) ist auch dabei.

Niels McDonald (18, Schwerin, 526.): In Wales geboren. Gewann 2025 bei den Junioren die French Open. Finalgegner Max Schönhaus (19, Soest) startet ebenfalls am Rothenbaum.

Zudem stehen Jamie Mackenzie (18, Düsseldorf), Lola Giza (19, Dresden) und Francesca Parcelli (17, Ravensburg) als deutsche Wildcard-Talente im Hauptfeld. Als Favoriten gehen Tamara Zidansek (28, Slowenien, 134.) und Zsombor Piros (26, Ungarn, 119.) ins Turnier.