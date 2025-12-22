„Fliegen alle schnell raus“: Schindler über den Druck bei der Darts-WM

Darts-Profi Martin Schindler möchte sich mit den gestiegenen Erwartungen in Deutschland nicht beschäftigen.

„Es gibt bestimmt Fans, die sagen: Wir wollen, dass ein deutscher Spieler Weltmeister wird. Es gibt auch andere, die sagen, die deutschen Spieler fliegen alle schnell raus. Es gibt eine ganze Menge Ansichten – positiv und negativ. Aber als Spieler darf man sich darüber keine Gedanken machen“, sagte er nach dem 3:0-Erfolg in der zweiten Runde gegen Keane Barry. „Ich muss mein eigenes Spiel durchziehen.“

Schindler: „Ich bin reifer geworden“

Er habe dank eines Prozesses gelernt, mit Druck besser umzugehen, sagte Schindler. „Ich bin reifer geworden – als Spieler, als Vater, als Mann. Ich habe viele Erfahrungen gemacht“, sagte er und ergänzte: „Man muss das annehmen, man muss es fühlen und man muss da durch – und dann muss man es einfach besser machen.“

Zweimal stand er bei der WM bereits in der dritten Runde. Im Vorjahr schied er in der zweiten Runde aus. Nun trifft er nach Weihnachten auf den Weltranglisten-20. Ryan Searle, den er als Gegner schätzt: „Ich weiß, dass er sehr, sehr gut spielen kann. Aber ich kann genauso gut spielen oder sogar noch besser. Und ich werde versuchen, mir meine Momente zu nehmen.“ (dpa/lam)