Einer der erfolgreichsten Basketballer aller Zeiten: NBA-Legende Wilkens ist tot

Lenny Wilkens war eine Legende des Basketballs – am Sonntag ist der frühere Star im Alter von 88 Jahren gestorben. Dies teilte seine Familie mit. „Lenny Wilkens repräsentierte das Beste der NBA – als Hall-of-Fame-Spieler, Hall-of-Fame-Trainer und einer der angesehensten Botschafter des Spiels“, würdigte NBA-Commissioner Adam Silver den ehemalige Point Guard.

Wilkens habe „das Leben unzähliger junger Menschen sowie Generationen von Spielern und Trainern beeinflusst, die Lenny nicht nur als großartigen Teamkollegen oder Trainer betrachteten, sondern auch als außergewöhnlichen Mentor, der mit Integrität und wahrer Klasse führte“, betonte Silver weiter.

Lenny Wilkens ist Teil eines elitären Kreises in der NBA

In seiner beeindruckenden Karriere war Wilkens neunmaliger All-Star und führte die Liga zweimal als bester Vorlagengeber an. Er wurde als einer der 75 besten Spieler und gleichzeitig als einer der 15 besten Trainer gekürt. Wilkens ist einer von nur fünf Männern, die sowohl als Spieler als auch als Trainer in die Hall of Fame aufgenommen wurden, zusammen mit John Wooden, Bill Sharman, Tom Heinsohn und Bill Russell.

Wilkens spielte für die Seattle SuperSonics, die Cleveland Cavaliers und die Portland Trail Blazers. Seinen größten Erfolg als Vereinstrainer feierte er mit den SuperSonics, mit denen er 1979 den bislang einzigen NBA-Titel der Vereinsgeschichte gewann. 1992 führte Wilkens zudem das Team USA bei den Olympischen Spielen als Assistenztrainer, 1996 als Chefcoach zur Goldmedaille. Von 1969 bis 2005 war er auch Trainer bei den Trail Blazers, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Toronto Raptors und New York Knicks.

„Er war ein unglaublicher Mann. Was ich am meisten in Erinnerung habe, ist seine Würde“, lobte auch Steve Kerr den Verstorbenen. Kerr ist Trainer der Golden State Warriors und spielte zu Beginn seiner Karriere in Cleveland unter Wilkens. (sid/fwe)