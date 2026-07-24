Beim deutschen Frauen-Tennis macht sich zarte Hoffnung breit. Aber wie berechtigt ist die?

Er hat kein Match verpasst – und allein das ist beeindruckend. Elf deutsche Spielerinnen waren bei den MSC Hamburg Ladies Open am Rothenbaum an den Start gegangen, Bundestrainer Torben Beltz nahm sie alle unter die Lupe. Und auch wenn mit der Hamburgerin Tamara Korpatsch nur eine Deutsche an diesem Freitag im Viertelfinale noch dabei ist, blickt der 49-Jährige optimistisch in die Zukunft.

„Geschlafen habe ich gestern nicht“, verriet der Itzehoer der MOPO am Mittwoch. „Das lag aber an dem dramatischen Match gestern Abend“, erklärte er und meinte damit das Spiel der Mainzerin Nastasja Schunk, die nur knapp gegen die an eins gesetzte Ukrainerin Oleksandra Oliynykova verloren hatte.

Für Bundestrainer Beltz waren die deutschen Duelle „tricky“

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„Wir haben hier wirklich Action“, sagt Beltz, der in engem Austausch mit Turnierdirektorin Sandra Reichel steht und auch bei den Wildcards ein Wörtchen mitzureden hatte. „Das Turnier ist eine super Woche für uns. So viele junge Spielerinnen haben die Chance, Punkte und Preisgeld zu sammeln und sich sportlich auf der Tour zu messen. Das kann viel Selbstvertrauen geben und ein Startschuss für eine Karriere sein.“

Frauen-Bundestrainer Torben Beltz war am Rothenbaum im Dauereinsatz Witters

Die deutschen Duelle waren für den Bundestrainer besonders „tricky, weil man es natürlich beiden gönnt“. Er setze sich dann weiter nach oben und „muss sich hart zusammenreißen“, nicht zu klatschen.

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Derzeit keine deutsche Tennisspielerin in den Top 75 der Weltrangliste

Derzeit steht keine Deutsche in den Top 75 der Weltrangliste. Beim Billie Jean King Cup kam es unter Beltz im April anstelle des anvisierten Wiederaufstiegs zum nächsten Abstieg in die Drittklassigkeit. „Wir haben viele in der zweiten Reihe“, trotzt Beltz dem Tief. „Es braucht ein bisschen Zeit, in die Top 100 hochzukommen, das ist ein schleichender Prozess.“ Der 49-Jährige hofft: „Natürlich wollen wir möglichst schnell wieder jemanden hochkriegen.“

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Für den Aufschwung tausche man sich unter anderem mit den tschechischen Verantwortlichen aus. Das Nachbarland stellt aktuell sieben Top-50-Spielerinnen. Auch die mentale Ausbildung gewinnt an Bedeutung. Es sei Teil des Plans, „den Spielerinnen zu helfen und das zu trainieren. Dafür haben wir sehr gute Leute beim DTB.“

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Im selben Kontext wolle man zudem aus Erfolgen wie dem der Hamburgerin Noma Noha Akugue (22) lernen, die 2023 überraschend ins Rothenbaum-Finale eingezogen war und anschließend in ein Tief fiel. „Es ist wichtig, aus allem zu lernen. Auch aus dem Erfolg von Noma muss man Schlüsse ziehen und sehen, ob sie danach zu lange zu glücklich war, oder was da der Grund war“, erklärt Beltz, der damals noch als Coach der dreifachen Grand-Slam-Siegerin Angie Kerber tätig war.

Eine Kerber-Nachfolgerin ist nicht in Sicht, hoffnungsvolle Talente aber sehr wohl. Am Rothenbaum gingen acht U23-Spielerinnen an den Start. Für Furore sorgten Victoria Brand (16, Kiel), die ein Match in der Qualifikation gewann, und Julia Stusek (18) aus Rheinfelden in Baden, die mit ihrem Achtelfinaleinzug den größten Erfolg ihrer jungen Karriere feierte. „Die Klasse haben die Mädels, das hat man hier gesehen“, glaubt Beltz, dass die Talsohle durchschritten ist: „Wir können uns auf die Zukunft freuen.“