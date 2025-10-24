„Eine super Idee“: Saudi-Kohle macht Zverev Hoffnung

Alexander Zverev erhofft sich vom zusätzlichen Mastersturnier in Saudi-Arabien ab 2028 eine kürzere Tennis-Saison. ATP-Präsident Andrea Gaudenzi habe zuletzt entsprechende Andeutungen gemacht. „Ich bin ja im Player-Council. Gaudenzi verspricht uns Spielern, dass durch das Geld Turniere zurückgekauft werden und dadurch die Saison kürzer wird“, sagte der Hamburger am Rande des ATP-Turniers in Wien.

In diesem Fall würde er ein Turnier in Saudi-Arabien begrüßen, so Zverev. „Wenn die Saison drei, vier Wochen kürzer ist und wir nicht bis Ende November, Anfang Dezember spielen müssen, sondern nur bis Anfang November, dann finde ich das eine super Idee“, so der 28-Jährige.

Zverev: „Nicht sehr sinnvoll für Top-10-Spieler“

Gleichzeitig mahnte er Gaudenzi, den Worten auch Taten folgen zu lassen: „Wenn man aber mit dem Geld nichts macht und einfach nur ein Turnier dazu holt, dann ist das eine schöne Geschichte, die er erzählt, aber nicht sehr sinnvoll für Top-10-Spieler oder Top-20-Spieler.“

Die ATP hatte am Donnerstag verkündet, dass die prestigeträchtige Mastersserie ab 2028 erstmals seit der Einführung 1990 aus zehn statt wie bislang neun Turnieren bestehen wird. Damit bekommt Saudi-Arabien eine Gegenleistung für seinen finanziellen Einsatz im Profitennis. Der genaue Austragungsort soll in der kommenden Woche veröffentlicht werden. (sid/fwe)