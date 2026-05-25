Ein „Weltrekord“ und Gold für Deutschland: So liefen die Doping-Spiele in Las Vegas

Der Schwimmer Kristian Gkolomeev hat bei den umstrittenen Enhanced Games in Las Vegas als einziger Athlet einen Weltrekord gebrochen. Mit einer Zeit von 20,81 Sekunden über 50 Meter Freistil blieb der Grieche knapp unter der bisherigen Bestmarke von 20,88 Sekunden. Die Leistung wird jedoch nicht offiziell anerkannt, da es den Teilnehmenden bei den Enhanced Games erlaubt ist, leistungssteigernde Substanzen zu nehmen.

„Ich mache weiter. Vielleicht breche ich ihn nächstes Jahr noch einmal“, sagte Gkolomeev, der zwischen 2012 und 2024 viermal an Olympischen Spielen teilnahm. Neben dem Erfolg über 50 Meter Freistil war er auch über die doppelte Distanz am schnellsten und damit einer der Sieger bei dem Event, das in der Nacht auf Montag in einer eigens errichteten Arena vor der Skyline der Resorts World Las Vegas stattfand.

Armstrong und Kerley waren ohne Doping am Start

In Schwimmer Hunter Armstrong (Gold mit der US-Staffel), dem Briten Ben Proud (Silber über 50 Meter Freistil) und US-Leichtathlet Fred Kerley (Bronze über 100 Meter) nahmen drei Medaillengewinner der Sommerspiele in Paris 2024 an den Enhanced Games teil. Alle drei konnten sich in einem ihrer zwei Wettkämpfe als Sieger durchsetzen.

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Sowohl Armstrong als auch Kerley gaben an, keine leistungssteigernden Mittel eingenommen zu haben. „Die müssen sich mehr anstrengen, ein wenig härter trainieren. Sich etwas mehr hereinhängen“, witzelte Kerley, der über 100 Meter mit einer Zeit von 9,97 Sekunden acht Hundertstel vor dem zweitplatzierten Liberianer Emmanuel Matadi (10,05) ins Ziel kam. Der US-Amerikaner Kerley ist seit August 2025 wegen versäumter Dopingtests gesperrt.

Gold und persönliche Bestzeit für Deutschland

Von den beiden deutschen Sportlern setzte sich Schwimmer Marius Kusch (33) mit einer persönlichen Bestzeit von 51,28 Sekunden als Schnellster über 100 Meter Schmetterling durch. Leichtathlet Mike Bryan (33) hingegen wurde über 100 Meter Letzter.

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Kusch, der seine Karriere 2024 beendet hatte, entschied sich aus dem Grund für eine Teilnahme an den Enhanced Games, der wohl die meisten Athleten zu der Veranstaltung lockte. Die Organisatoren zahlen ein Gesamtpreisgeld von 25 Millionen US-Dollar, davon bis zu eine Million Dollar für das Übertreffen von Weltrekorden und 250.000 Dollar für Siege.

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Insgesamt gingen 42 Athleten in 18 Wettbewerben in den Sportarten Schwimmen, Leichtathletik und Gewichtheben an den Start. (sid/tb)