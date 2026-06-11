Große Sorge bei den Augsburger Panthern: Cheftrainer Bill Peters kämpft mit einer seltenen neurologischen Erkrankung. Der DEL-Klub machte die Diagnose nun öffentlich – und gibt zugleich Hoffnung auf eine Rückkehr.

Die Augsburger Panther haben die schwere Erkrankung ihres Cheftrainers Bill Peters bekannt gemacht. Der 61 Jahre alte Kanadier leidet am Guillain-Barré-Syndrom (GBS) und befindet sich bereits seit Mitte Mai in medizinischer Behandlung.

Wie der DEL-Club mitteilte, wurde die Krankheit frühzeitig erkannt. Peters konnte deshalb schnell behandelt werden und befindet sich inzwischen in einer spezialisierten Reha-Einrichtung für neurologische Erkrankungen.

Seltene Erkrankung greift Nerven an

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Beim Guillain-Barré-Syndrom handelt es sich um eine seltene neurologische Erkrankung, bei der das Immunsystem die peripheren Nerven angreift. Die Folgen können Kribbeln, Muskelschwäche und in schweren Fällen sogar Lähmungen sein.

Nach Angaben der Panther wurde Peters zunächst im Universitätsklinikum Augsburg behandelt. Seit rund zwei Wochen setzt er seine Therapie in einem spezialisierten Rehabilitationszentrum fort. Dort macht der erfahrene Trainer laut Verein täglich Fortschritte.

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Große Unterstützung für Bill Peters

Die Nachricht habe die Verantwortlichen zunächst schwer getroffen, erklärte Sportdirektor Larry Mitchell.

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Natürlich war die Nachricht von Bill Peters' Erkrankung für uns alle zunächst ein großer Schock. Larry Mitchell

„Natürlich war die Nachricht von Bill Peters' Erkrankung für uns alle zunächst ein großer Schock. Glücklicherweise konnte ihm schnell und zielgerichtet geholfen werden“, sagte Mitchell.

Die Mannschaftsärzte begleiten die Behandlung weiterhin eng und stehen im ständigen Austausch mit den behandelnden Spezialisten. Peters könne sich auf die volle Unterstützung des Vereins verlassen.

Erfolgreiche Trainerkarriere

Peters war erst im vergangenen Sommer nach Augsburg gekommen. In seiner ersten Saison führte er die Panther auf Platz elf der DEL. Trotz des verpassten Einzugs in die Playoffs verlängerte der Klub Ende April seinen Vertrag.

Der Kanadier blickt auf eine lange Trainerkarriere zurück. Unter anderem arbeitete er in der NHL und gewann 2016 mit Kanada die Eishockey-Weltmeisterschaft. Nun steht für Peters zunächst die vollständige Genesung im Mittelpunkt.(dpa/ggg)