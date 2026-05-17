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Jan-Lennard Struff schlägt auf

Jan-Lennard Struff schlägt zum 16. Mal am Rothenbaum auf. Foto: imago images/Philippe Ruiz

paid„Ein geiles Turnier“: Tennis-Star Struff schwärmt vom Rothenbaum

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Vom 16. bis zum 23. Mai versammelt sich die Tenniselite am Rothenbaum zu den Bitpanda Hamburg Open. Nur sechs der 22 ursprünglich vorgestellten Profis schlagen erstmals bei dem Turnier auf. Ein Großteil hat also schon Erfahrung in Hamburg. Mit einem kann aber keiner von ihnen mithalten: Jan-Lennard Struff (36). Der gebürtige Warsteiner spricht in der MOPO über seine Pläne nach der Karriere, den HSV und St. Pauli sowie die Jagd nach einem Hamburger Rekord.

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