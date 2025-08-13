„Ein bisschen dumm“ Deutscher Basketball-Star reagiert auf Dildo-Würfe

Fast zwei Wochen lang fliegen bei Spielen der WNBA immer wieder Dildos aufs Spielfeld, zwei Männer sind seither festgenommen worden. Mit den Vorfällen hat auch eine neue Kryptowährung etwas zu tun.

Leonie Fiebich hat keinerlei Verständnis für die Störung von WNBA-Spielen durch Sexspielzeug. Zuletzt war es in der nordamerikanischen Profi-Basketball-Liga mehrfach zu Dildo-Würfen aufs Spielfeld gekommen. „Das ist einfach ein bisschen dumm finde ich. Was soll das?“, sagte Fiebich am Rande der Partie ihrer New York Liberty bei den Los Angeles Sparks. In der Halle in der kalifornischen Metropole, in der auch die Los Angeles Lakers ihre Heimspiele austragen, war eine Woche zuvor ein Dildo aufs Spielfeld geflogen.

Fiebich glaubt nicht an einer Rufschädigung der WNBA

Sorge, dass die Störungen dem Ruf der Liga schaden, hat Fiebich allerdings keine. „Ich glaube nicht. Ich glaube, dass auch alle Beteiligten damit ganz gut umgehen, es ist halt eine kurze Sekunde, wo das dann beseitigt wird vom Spielfeld und dann geht es weiter“, sagte die deutsche Nationalspielerin.

Zwei Männer wurden bereits festgenommen

In den US-Bundesstaaten Georgia und Arizona waren in der Folge zwei Männer festgenommen worden, die die Dildos auf die Spielfelder geworfen haben sollen. Ihnen wird ordnungswidriges Verhalten, unerlaubtes Betreten fremder Grundstücke, öffentliche Unsittlichkeit und unzüchtige Entblößung vorgeworfen. Bei einer Verurteilung drohen Geld- oder Haftstrafen. Die WNBA hat die Vorfälle in einer Stellungnahme scharf verurteilt und mit einem Hallenverbot von mindestens einem Jahr gedroht.

Team hinter Meme-Coin „Green Dildo Coin“ will Aufmerksamkeit

Hinter der Aktion stecken offenbar Mitglieder der Kryptowährung „Green Dildo Coin“. Ein Sprecher, der anonym bleiben wollte, sagte der Zeitung „USA Today“, dass die Mitglieder begonnen hätten, grüne Sexspielzeuge zu werfen, um den Start der Meme-Coin zu begleiten, die am Tag vor dem ersten Vorfall ins Leben gerufen worden war. Man habe nichts gegen Frauensportarten, sondern für Aufmerksamkeit sorgen wollen. Die beiden festgenommenen Männer stünden mit der Gruppe allerdings nicht in Verbindung, so der Sprecher.

Meme-Coins verbinden Popkultur mit digitalen Investitionen und basieren oft auf Internet-Memes. Dabei handelt es sich in der Regel um Bilder oder Videos, die witzig sein sollen. (dpa/hen)