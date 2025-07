„Ein absoluter Traum“: Tennis-Legenden spielen am Hamburger Rothenbaum

Was für ein Coup für den Hamburger Tennis-Sommer! Tommy Haas, einstige Nummer zwei der Welt, kehrt auf den Center Court am Rothenbaum zurück – und das nicht für einen entspannten Plausch im VIP-Zelt, sondern für ein echtes Schaulaufen der Tennis-Ästheten. Am Sonntag, 20. Juli 2025, trifft der gebürtige Hamburger bei den MSC Hamburg Ladies Open auf keinen Geringeren als Dominic Thiem, US-Open-Champion von 2020.

„High Noon“ ist Programm: Um 12 Uhr mittags beginnt das Showmatch zwischen den beiden Stars – genau dort, wo Haas 2017 letztmals in seiner Heimatstadt aufschlug. Anschließend steigen das Einzel-Finale (14 Uhr) und das Doppel-Finale des WTA-Turniers. Wer ein Ticket hat, bekommt also das volle Programm. Und: Kinder bis 15 Jahre haben am Finaltag freien Eintritt.

Tommy Haas: „Eine sehr emotionale Sache“

Für Haas ist der Auftritt weit mehr als nur eine Exhibition: „Das wird sicher eine sehr emotionale Sache, wieder in Hamburg auf dem Court zu stehen“, sagt der 46-Jährige. „Mein letztes offizielles Match auf diesem Platz ist schon wieder acht Jahre her. Ich habe so viele Erinnerungen, die sicherlich wieder hochkommen werden – und hoffentlich sind auch viele Fans dabei, die dazu beitragen, dass wir alle einen großartigen Tag haben werden.“

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Die Schlacht um die Parkplätze: Grüne Vorzeigeprojekte werden auf Eis gelegt – war’s das mit der Verkehrswende?

Grüne Vorzeigeprojekte werden auf Eis gelegt – war’s das mit der Verkehrswende? Staatsanwaltschaft gegen Arzt : Ein Kind starb – Mediziner wird Fahrlässigkeit vorgeworfen

Ein Kind starb – Mediziner wird Fahrlässigkeit vorgeworfen Ein Hamas-Fan als Ehrengast: Empörung über Islamische Gemeinde

Empörung über Islamische Gemeinde Ungewöhnliche Unterkünfte : Hotel kann jeder – übernachten Sie doch mal im Kran!

Hotel kann jeder – übernachten Sie doch mal im Kran! Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: Der Bundesliga-Spielplan zum Herausnehmen, die HSV-Kaderanalyse & alle Fragen und Antworten zur Frauen-EM

Der zum Herausnehmen, die & alle Fragen und Antworten zur 20 Seiten Plan7: Filme unter freiem Himmel: Die Open-Air-Saison startet, fettes Konzert-Programm bei der Millerntor-Gallery & Kultur-Tipps für jeden Tag

Besonders pikant: Gegen Thiem hat Haas nie zuvor in einem offiziellen Match gespielt. Und wenn Deutschland auf Österreich trifft, dann will keiner verlieren. „Dass es auch noch gegen Dominic geht, macht es zusätzlich speziell“, sagt Haas, der heute als Turnierdirektor in Indian Wells arbeitet – und dennoch in der Herren 30-Bundesliga immer noch zeigt, dass er topfit ist.

Dominic Thiem feierte zuletzt ein kleines Comeback

Dominic Thiem (31) ist in der Tenniswelt vor allem für eines bekannt: seine elegante einhändige Rückhand – genau wie Tommy Haas. Dass beide nun in Hamburg aufeinandertreffen, lässt Fans der klassischen Spielkunst das Herz aufgehen. „Es wird auf jeden Fall ein besonderes Match gegen Tommy – und das auch noch in seiner Heimatstadt“, sagt Thiem, der im Herbst 2024 verletzungsbedingt zurücktrat, zuletzt aber ein kleines Mini-Comeback in der Wiener Landesliga feierte.

Die Bühne am Rothenbaum ist allerdings ein anderes Kaliber. „Ich habe echt schöne Erinnerungen an meine Matches in Hamburg, die Atmosphäre im Stadion ist immer etwas Besonderes. Und Hamburg gefällt mir generell sehr – auf Sylt war ich auch schon ein paar Mal im Urlaub.“

Turnierdirektorin Sandra Reichel happy über ihren Coup

Tommy Haas ist am Rothenbaum kein Gast – er ist Geschichte. Zwölfmal spielte er beim Traditionsturnier, erreichte 1997 direkt das Halbfinale, stand 2012 im Finale. Einen Titel konnte er nie holen – aber Herzen hat er reihenweise gewonnen.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch Turnierdirektorin Sandra Reichel ist begeistert vom sportlichen Highlight zum Turnierabschluss: „Tommy Haas gegen Dominic Thiem in Hamburg – das ist ein absoluter Traum, der für uns alle in Erfüllung geht. Es ist das Duell zweier absoluter Sympathieträger und es ist der Klassiker Deutschland gegen Österreich. Mehr geht nicht.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Tennis ist nicht sein Problem“: Stars reagieren auf Zverevs Aussagen

Der Vorverkauf für die MSC Hamburg Ladies Open (13. bis 20. Juli 2025) läuft. Tickets gibt es online oder über die Hotline. Die günstigsten Karten kosten 25 Euro, Ermäßigungen gibt’s für Kinder, Schüler:innen, Studierende und Menschen mit Handicap.