„Ein absoluter Hall-of-Famer“: Warum Nowitzki von Dennis Schröder schwärmt

In der Debatte um einen Platz für Dennis Schröder in der Hall of Fame vertritt Dirk Nowitzki eine klare Meinung. „Er ist für mich ein absoluter Hall-of-Famer. Es gibt nicht viele, die MVP bei der Europameisterschaft und bei der Weltmeisterschaft waren – und beide Turniere gewonnen haben. Von daher ist er für mich ein absoluter Hall-of-Famer international”, sagte Deutschlands Basketball-Ikone beim NBA-Launch-Event von Amazon Prime in Los Angeles.

In den USA war nach dem Gewinn des EM-Titels der deutschen Nationalmannschaft Mitte September die Diskussion aufgekommen, ob der DBB-Kapitän aufgrund seiner internationalen Verdienste ein Kandidat für die Naismith Memorial Hall of Fame wäre. In der Regel werden Spieler dort frühestens drei Jahre nach Karriereende für ihre Erfolge in der NBA verewigt, aber auch internationale Leistungen können berücksichtigt werden.

Nowitzki einziger deutscher in NBA Hall of Fame

Nowitzki, NBA-Champion von 2011 und künftig TV-Experte bei Amazon Prime, war 2023 als erster Deutscher in die Hall of Fame aufgenommen worden. Auch der Weltverband FIBA besitzt eine eigene Ruhmeshalle, dort hat Detlef Schrempf seit 2021 als bislang einziger Basketballer aus Deutschland einen Platz.

Dennis Schröder wurde 2025 zum MVP der Europameisterschaft gewählt. imago/Camera4 Dennis Schröder wurde 2025 zum MVP der Europameisterschaft gewählt.

Schröder spielt seit 2013 in der NBA, eine Meisterschaft und auch die Berufung zum Allstar blieben ihm bislang verwehrt. Beim WM-Triumph 2023 und auch in diesem Jahr bei der EM war der 32-Jährige jeweils zum wertvollsten Spieler des Turniers (MVP) gewählt worden.

Ab der neuen NBA-Saison, die in der kommenden Woche startet, läuft Schröder für die Sacramento Kings auf. Obwohl dem Team aus Kalifornien von Experten nur wenig zugetraut wird, hat Nowitzki Hoffnung: „Sacramento kann gefährlich sein, sie haben gute Spieler. Ich hoffe, dass Dennis ein gutes Jahr spielt und dass sie vielleicht sogar in die Play-offs kommen, das wäre toll für sie. Wir wissen alle, dass er die Klasse und die Athletik hat. Ich hoffe, dass er sich gut eingewöhnt. Dann ist, glaube ich, einiges drin.“ (sid/fw)