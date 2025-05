Ehefrau mit Truck totgefahren: Weltmeister muss nicht ins Gefängnis!

Der frühere Rad-Weltmeister Rohan Dennis ist nach dem Tod seiner Ehefrau Melissa Hoskins einer Gefängnisstrafe entgangen. Ein Bezirksgericht in Adelaide verurteilte den 34 Jahre alten Australier am Mittwoch zu knapp 17 Monaten auf Bewährung. Richter Ian Press begründete das Urteil mit Dennis‘ Schuldeingeständnis, seiner Reue und seiner Rolle als alleiniger Betreuer der gemeinsamen kleinen Kinder.

Die frühere Radrennfahrerin Hoskins war Ende Dezember 2023 im Krankenhaus gestorben, nachdem sie vor dem gemeinsamen Haus in Adelaide von Dennis in einem Pick-up-Truck angefahren worden war. Dennis hatte im vergangenen Jahr eine Handlung gestanden, die „mit hoher Wahrscheinlichkeit Schaden herbeiführen kann“ (wörtlich: „aggrevated act likely to cause harm“).

Streit entstand über die Renovierung des Hauses

Laut Richter Press habe sich das Paar über die Renovierung des Hauses gestritten, woraufhin Dennis losfuhr, um sich zu beruhigen. Hoskins sei auf die Motorhaube des Wagens gesprungen, doch Dennis sei bis zu zehn Sekunden lang langsam weitergefahren – „eine von Natur aus riskante und gefährliche Handlung“, so der Richter.

Rohan Dennis und seine Frau Melissa und Sohn 2019 imago/Belga Rohan Dennis und seine Frau Melissa und Sohn 2019

Hoskins sei an einer Kreuzung abgestiegen und habe die Tür des fahrenden Autos geöffnet, bevor Dennis die Hand ausgestreckt habe, um sie zu schließen und anschließend wegzufahren. Danach habe sich Hoskins nach Annahme der Staatsanwaltschaft ohne Dennis‘ Wissen am Auto festgehalten, als jener beschleunigte. „In diesem Moment stürzte sie und verlor ihr Leben“, so Press. Da dies ohne Dennis‘ Kenntnis geschehen sei, hätten letztere Vorgänge „nicht die Grundlage der Anklage“ gebildet.

Dennis und Hoskins waren beide Weltmeister

Dennis hatte seine Radsport-Karriere 2023 beendet. Unter anderen gewann er zwei Weltmeistertitel im Zeitfahren (2018 und 2019), eine Tour-de-France-Etappe 2015 sowie die Bronze-Medaille im Einzelzeitfahren bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio.

Hoskins, zum Zeitpunkt ihres Todes 32 Jahre alt, hatte unter anderem 2015 WM-Gold im Mannschaftszeitfahren auf der Bahn gewonnen.