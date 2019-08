E-Sports-Wahnsinn in London: Reporter erklärt den Zocker-Hype um die Fifa-WM

Köln/London -

London macht sich bereit für das Zocker-Spektakel! Denn ab Freitag wird es für die 32 der weltweit besten Fifa-Spieler ernst. Ab 11 Uhr steigt in der britischen Metropole das Saison-Highlight: Es geht um den Weltmeister-Titel. Vergoldet wird der Titelgewinn zudem mit einem satten Preisgeld in Höhe von 250.000 US-Dollar.

Auch sechs deutsche Profi-Zocker wollen in der O2-Arena im Titelkampf mitmischen. Deren Fans können das komplette Turnier derweil live mitverfolgen. EXPRESS hat alles Wissenswerte rund um die Konsolen-WM.



Die WM ist das Highlight für alle Fifa-Zocker

Das WM-Turnier wird in sechs Sprachen und 50 Ländern weltweit live übertragen. Auch Sport1 hat ein Team vor Ort. Moderator und Kommentator Konstantin Winkler (38) ist der Experte in Sachen E-Sports beim Sender aus Ismaning.



Konstantin Winkler berichtet für Sport1 von der Fifa-WM in London. Sport1 Foto:

Dass der Nürnberger jetzt den Saisonhöhepunkt vor Ort begleiten darf, verdankt er eher einem Zufall. Privat hatte sich Winkler schon immer fürs Zocken interessiert. „Ich hatte alle Nintendo-Konsolen und auch einen C64. Als dann Spiele wie Counter-Strike, Dota 2 und Rocket League rauskamen, habe ich mich auch immer mehr mit der Szene dahinter beschäftigt. Damals habe ich schon, gemerkt, was für ein großes Potenzial da schlummert – und was für ausgeprägte Rivalitäten sich bereits entwickeln“, erinnert er sich.



Reporter Konstantin Winkler erklärt E-Sport-Wahnsinn



Vom klassischen Hörfunk wechselte Winkler später nach Leipzig zum damaligen Bundesliga-Radiosender „90elf“. Zusammen mit den Übertragungsrechten wechselte Winkler dann 2013 zu Sport1. Als die Ismaninger Anfang dieses Jahres ihren reinen E-Sports-Kanal starteten, kam schließlich das eine zum anderen. „Ich musste kein Casting machen“, berichtet Winkler lachend.



Sport1-Reporter Konstantin Winkler (l.) mit dem Fifa-Champion 2018, Mossad Aldossary aus Saudi-Arabien (r.). Konstantin Winkler/privat Foto:

Virtuelle Fußballspiele zu kommentieren, stellt Reporter wie ihn derweil vor besondere Herausforderungen. „Du bist eigentlich ständig am Reden“, spielt er auf die offizielle Spieldauer von zweimal sechs Minuten an. „Es fallen quasi immer Tore, ständig geschieht etwas. Es gibt so gut wie kein Taktieren oder Ballgeschiebe. Und weil viel mehr los ist, musst du auch viel mehr kommentieren.“



Fifa-WM wird auf Playstation und Xbox gespielt

Bei anderen Aspekten hätten es E-Sport-Kommentatoren allerdings leichter als ihre Kollegen im Stadion. „Du siehst natürlich aufgrund der Beschaffenheit des Spiels sofort, wenn ein Spieler seine Taktik ändert, beispielsweise von Dreier- auf Vierer-Kette umstellt. Das müsstest du im Stadion bei einem echten Spiel ja erst einmal sehen“, sagt Winkler.

Die WM wird auf den zwei gängigsten Konsolen gespielt: der Xbox und der Playstation. Die Gruppen A und B spielen die Vorrunde bis zum Halbfinale auf der Xbox, Gruppe C und D auf der Playstation. Im Finale, das im Hin- und Rückspiel ausgetragen wird, kommen dann beide Konsolen jeweils einmal zum Einsatz.



Fifa ist eines der populärsten E-Sports-Games. imago/Arnulf Hettrich Foto:

„Das Spiel an sich ist dasselbe“, sagt Winkler. „Allerdings unterscheiden sich natürlich die Controller beider Konsolen. Insofern ist es schon ein anderes Spielgefühl für die Jungs. Aber die weltbesten Profis sind auf beiden Geräten fit. Müssen sie ja auch“, meint der Reporter.

Kölner Timo Siep verpasst das WM-Ticket

Bei verschiedenen Turnieren in den vergangenen Monaten konnten die Teilnehmer Punkte für die Weltrangliste sammeln. Im Juli fanden in Hamburg und Berlin schließlich die Play-offs statt. Am Ende sicherten sich die jeweils besten 16 Spieler der Xbox- und Playstation-Rangliste das Ticket für die Welttitelkämpfe in London. Für den gebürtigen Kölner Timo „TimoX“ Siep (21) vom VfL Wolfsburg hat es am Ende nicht gereicht.



Der gebürtige Kölner Timo Siep vom VfL Wolfsburg verpasste den Sprung zur Fifa-WM. VfL Wolfsburg Foto:

Dennoch sind sechs Deutsche in England dabei. Und die haben durchaus Chancen auf den großen Coup. Michael „MegaBit“ Bittner (20), Viertplatzierter der Xbox-Weltrangliste, und Mohammed „MoAuba“ Harkous (22), Fünfter in der Playstation-Wertung, werden am heißesten gehandelt. „Sie haben die besten Chancen“, sagt auch Siep, der in seiner Heimatstadt Köln mitfiebern wird.



Sechs Deutsche wollen im Titelkampf mitmischen

Doch er glaubt nicht nur an das deutsche Vorzeige-Duo vom SV Werder Bremen. „Auch Erhan Kayman kann viel erreichen.“ Kayman, zuletzt für den VfB Stuttgart unter Vertrag, tritt mit dem Spitznamen „DrErhano“ an, ist 13. der weltweiten Playstation-Rangliste und mit 30 Jahren bereits ein „Gaming-Oldie“, der die nötige Erfahrung hat und den nichts so schnell aus der Ruhe bringt.



Erhan „DrErhano“ Kayman ist einer von sechs Deutschen bei der Fifa-WM in London. imago/Pressefoto Baumann Foto:

Winkler wiederum sagt: „Warum soll ein Niklas Raseck das nicht auch schaffen können?“ Raseck, 20 Jahre alt und als „NRaseck“ für das US-Team „Rogue“ aktiv, ist aktuell Sechster in der Xbox-Weltrangliste und spielte eine starke Saison. Für Deutschland ebenfalls in London am Start: Tim „TheStrxngeR“ Katnawatos (20, FC Basel) und Dylan „DullenMIKE“ Neuhausen (17), in der kommenden Saison Teamkollege von Siep beim VfL Wolfsburg.



Top-Favorit auf den Titel ist Donovan „F2Tekkz“ Hunt

Sie alle werden – sollten sie am Ende um den Titel spielen – aber einem Mann ganz sicher nicht aus dem Weg gehen können: Donovan „F2Tekkz“ Hunt (18). Der Brite ist der Top-Star der Fifa-Szene und ist neben Mossad „Msdossary“ Aldossary (18, Saudi Arabien) der aktuell wohl beste Fifa-Zocker der Welt.



Michael „MegaBit“ Bittner (r.) und Mohammed „MoAuba“ Harkous vom SV Werder Bremen sind zwei heiße Anwärter auf den Fifa-Thron 2019. Imago Foto:

Winkler sagt: „Das Spiel wird immer realistischer. Gleichzeitig hast du spektakuläre Tore und Tricks, die so im realen Spiel auf dem Rasen wohl kaum funktionieren würden. Da sind einige Dinge dabei, die sind schon außergewöhnlich. Das ist dann aber für manche Fußball-Fans auch nicht mehr wirklich authentisch.“



Wie groß kann Fifa noch werden?

Wie populär kann Fifa noch werden? Der Reporter hat eine klare Meinung: „Sicher ist da noch viel Potenzial. Aber am Ende ist das Problem wohl, dass sich Fifa vom echten Fußball nicht deutlich genug unterscheidet. Daher sind im E-Sport-Sektor andere Spiele, beispielsweise Shooter oder Echtzeitstrategiespiele, noch viel erfolgreicher und größer. Als Fußball-Fan hat man ja jetzt schon die Möglichkeit, fast jeden Tag in der Woche live Fußball schauen zu können. Da wird es Fifa auf lange Sicht schwer haben.“

Fans und Interessierte können das Spektakel in London derweil live verfolgen. Sport1 zeigt das komplette Turnier auf seinem Kanal eSports1 sowie auf Youtube. Zudem wird es Samstag ab 14.30 Uhr sowie am Finaltag Sonntag ab 18 Uhr auf Sport1 im Free-TV Live-Übertragungen geben.

