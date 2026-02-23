Drohnen-Alarm in Olympia-Arena: Eishockey-Spiel in Sotschi gestoppt

Mitten im Spiel kommt die Durchsage: Gefahr aus der Luft. In Sotschi wird ein KHL-Match gestoppt – Fans müssen die Arena verlassen.

Ein Eishockey-Spiel der russischen Liga KHL zwischen Sotschi und ZSKA Moskau ist nach dem ersten Drittel gestoppt worden. Grund waren ukrainische Drohnen, wie die Liga mitteilte.

Drohnen-Alarm beim Spiel zwischen Sotschi und ZSKA Moskau

„Aufgrund der erneuten Ankündigung eines Drohnenangriffs auf das Gebiet von Sirius und Sotschi wurde beschlossen, das Match zwischen Sotschi und ZSKA nicht fortzusetzen“, erklärte die KHL. Wann das Duell möglicherweise fortgesetzt wird, stand zunächst nicht fest.

Zum Zeitpunkt des Abbruchs stand es im Bolshoy Ice Dome 0:0. In der Arena, in der 2014 das olympische Eishockey-Turnier ausgetragen wurde, wurden die Tribünen geräumt. Die Fans wurden nach Hause geschickt.

Flugbetrieb in Sotschi vorübergehend eingestellt

In Sotschi herrschte zu diesem Zeitpunkt Drohnen-Alarm. Der Flugbetrieb am Airport Sotschi wurde vorübergehend eingestellt.

Die Ukraine überzieht Russland als Reaktion auf den seit vier Jahren andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine immer wieder mit Drohnenangriffen. Diese sollen vor allem den Flugbetrieb empfindlich stören. Sotschi war dabei bereits mehrmals im Visier ukrainischer Angriffe.