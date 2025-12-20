Dramatischer Sieg bei der WM: Deutscher Darts-Held „Pikachu“ darf jubeln

Ricardo Pietreczko hat nach einem Nervenkrimi als erster deutscher Spieler die dritte Runde bei der Darts-WM erreicht. Der 31-Jährige setzte sich am Samstag in London mit 3:2 gegen den an Nummer 21 gesetzten Engländer Dave Chisnall durch. Der Hannoveraner spielt nun gegen den Schweden Andreas Harrysson, der zuvor bereits Motomu Sakai aus Japan souverän mit 3:0 bezwungen hatte, um den erneuten Einzug in das Achtelfinale.

Pietreczko, der bei der vergangenen WM in der Runde der letzten 16 an Nathan Aspinall aus England gescheitert war, fand gegen Chisnall sehr gut in die Begegnung und schnappte sich schnell die ersten beiden Sätze. Ab Durchgang drei spielte dann aber plötzlich der Engländer besser und schaffte den Ausgleich. Im fünften Satz folgte die Entscheidung erst in der Verlängerung – mit dem besseren Ende für „Pikachu“.

Nach Pietreczko wollen noch vier weitere Dartsprofis aus Deutschland die dritte K.o.-Runde erreichen. WM-Rückkehrer Max Hopp trifft zunächst am Sonntagnachmittag auf den Engländer Luke Woodhouse, bevor am Abend die deutsche Nummer eins Martin Schindler gegen den Iren Keane Barry spielt. Am Montag bekommt es der frühere WM-Halbfinalist Gabriel Clemens mit Wessel Nijman aus den Niederlanden zu tun, dann will Arno Merk am Dienstag den zweimaligen Weltmeister Peter Wright schlagen. (sid/mp)