Doping-Skandal bei der Darts-WM: Spieler nach Erstrunden-Sieg ausgeschlossen

Der englische Dartsprofi Dom Taylor ist aufgrund eines positiven Dopingtests mit sofortiger Wirkung suspendiert und von der laufenden WM ausgeschlossen worden. Das teilte das Leitungsgremium der Professional Darts Corporation (PDC), die Darts Regulation Authority (DRA), in einem Statement mit. Jonny Clayton, der eigentliche Zweitrundengegner von Taylor beim Turnier in London, erhält als Konsequenz ein Freilos und steht bereits vorzeitig in der dritten K.o.-Runde.

Demnach sei die DRA am Freitag „über ein positives Testergebnis des Spielers Dom Taylor informiert“ worden, „das aus einem am 14. Dezember durchgeführten Test resultierte“. An jenem Tag hatte sich der 27-Jährige in seinem Auftaktmatch im Alexandra Palace mit 3:0 gegen den Schweden Oskar Lukasiak durchgesetzt.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Folge und „in Übereinstimmung mit den entsprechenden DRA-Verfahren“ wurde die Nummer 65 der Weltrangliste „von der Teilnahme an allen von der DRA regulierten Veranstaltungen“ ausgeschlossen. Die Angelegenheit werde nun „Gegenstand eines Disziplinarverfahrens gemäß der einschlägigen Anti-Doping-Regeln“ des Gremiums sein.

Nicht die erste Doping-Suspendierung für Taylor

Um welche Substanz es sich dabei handelte, teilte die DRA nicht mit. Auch die PDC werde sich „zu dieser Angelegenheit nicht weiter äußern“.

Das könnte Sie auch interessieren: „Nicht normal“: Darts-Star legt sich nach WM-Aus gegen Kenianer mit Fans an

Für Taylor ist es nicht die erste Suspendierung. Bereits im Vorjahr hatte er aufgrund eines positiven Dopingtests unter anderem die Weltmeisterschaft verpasst. „Es hat extrem wehgetan“, sagte der Engländer auf der Pressekonferenz nach seinem Sieg gegen Lukasiak: „Es war die größte Enttäuschung meines Lebens.“ (sid/hmg)